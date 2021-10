Paco Ignacio Taibo II podría ser considerado como el líder de la Barra Brava de la 4T. Tomarse cualquier crítica que le hacen al gobierno actual como algo personal hace que cualquier intervención que tenga en los medios siempre sea incendiaria y sin mucho sentido. Para ser funcionario, hay que ser político primero, y político de los que son saben comunicarse y no solo agredir .

Una de las intervenciones mas recordadas fue cuando había dudas si podía ser director del Fondo de Cultura Económica (FCE). Por no ser mexicano de origen hubo controversia sobre su nombramiento que al final se logró. Taibo II nos dejó con una frase digna de barrio “Sea como sea, se las metimos doblada, camarada”. Imagino que todos recuerdan esa frase que a mi parecer no es digna de ningún representante de la función pública , mucho menos de un director encargado de un tema cultural. Al final paso y Don Paco Ignacio es ahora el director del FCE.

Ahora, en la participación en la Feria Internacional del Libro del Zócalo aseguró que la Reforma Energética es casi un hecho. “ Vamos a ganar la reforma energética, compañeros; nos los vamos a chingar ”, dijo Taibo en una charla a la que no pudieron llegar Epigmenio Ibarra y Damián Alcázar.

Paco Ignacio Taibo II dijo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) necesita al pueblo organizado pues desde el Gobierno no va a poder sólo.

“Pueblo organizado, pueblo defendiendo, pueblo proponiendo, pueblo criticando. El miedo que de repente adquirimos como Gobierno a la crítica hay que despojarnos de él” Paco Ignacio Taibo I

Habría que recordarle a Taibo II que también los que no aceptan las políticas del gobierno son pueblo. El pueblo no es solamente el que está de acuerdo con cualquier cosa que hacen los gobernantes , el pueblo también es el que se queja y el que no esta en desacuerdo con muchas cosas que hacen y que no se llevan a una consulta popular pues la opinión no sería la esperada.

El director de la FCE tiene que entender que no todo se gana a “chingadazos”y que no se puede aprovechar de las posiciones de poder para expresarse así siempre. Si se tiene que buscar el bien común pero no todo tiene que tener un tinte revolucionario y de lucha porque justo ahora no es así.

Se acabaron los tiempos de la lucha sin sentido y llego el tiempo de la lucha inteligente para lo que muchos de los integrantes de la Barra Brava de la 4T no esta preparada. Y no porque no sean inteligentes, sino porque les cuesta pensar que algo se puede ganar con dialogo y no con “chingazos”.

En donde necesitamos que empiecen los “chingazos” es en otros frentes. En la parte de compra y distribución de medicamentos que se revisó desde que empezó esta administración pero sigue sin funcionar como debería y que no esta ni cerca de lo que se tenía antes. En lo que iba a sustituir al Seguro Popular que no ha llegado y ha dejado a muchas personas sin acceso a servicios de salud. En las gasolinas que no iban a tener precios tan altos como los que se tienen ahora. En la contaminación auditiva por el reacomodo del espacio aéreo en la CDMX. Ahí si necesitamos que los funcionarios se metan a los “chingazos” y logren que todo lo que se tenía antes se vuelva a tener.

La reforma o contrarreforma energética no es lo mas necesario ahora . Lo más necesario es ayudar a la gente en los servicios de primera necesidad y no en algo que no beneficiará a la gente directamente, al menos no de manera inmediata.

Si Paco Ignacio Taíbo II quiere meterse a los “chingadazos” que se meta a arreglar los asuntos que acabo de comentar, sino solo es una pelea de un niño de primero de secundaria contra uno de tercero y ahí mas que pelea es abuso.

Si con la pasión que defiende la Barra Brava de la 4T las iniciativas polémicas del gobierno actual defendiera los temas de salud que afecta directamente al pueblo, estaríamos hablando de otras cosas.

