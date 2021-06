Olga Sánchez Cordero desmiente su renuncia

México.- Olga Sánchez Cordero desmintió este miércoles 2 de junio de 2021 su renuncia a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al desmentir su renuncia a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero pidió acabar con los rumores que abonan a una desestabilización.

En Twitter respondió a columnas periodísticas que dijeron que había presentado su renuncia desde hace tiempo a la dependencia.

Se decía que la renuncia de Olga Sánchez Cordero vendría en el marco de la difusión de audio de su exvocero Omar Cervantes en contra Julio Scherer Ibarra.

En su cuenta de Twitter, dijo que no sólo no renunciará, sino que está más comprometida que nunca con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por lo anterior, Olga Sánchez Cordero se dirigido a los columnistas que difundieron la versión de su renuncia y dijo que lamentaba decepcionar sus “fuentes”.

Además, pidió dejar la cultura del rumor “y no sirvamos al juego de la desestabilización” de la Cuarta Transformación.

“Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”

Olga Sánchez Cordero