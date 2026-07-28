El juicio contra Ulises Bravo por violencia familiar se encuentra en pausa luego de que el medio hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, obtuviera una suspensión provisional.

Esta medida fue obtenida luego de promover un juicio de amparo por el proceso penal que enfrenta por el delito de violencia familiar cometida contra su ex pareja Liu León Luna.

Frenan juicio por violencia familiar contra Ulises Bravo

El Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Octavo de Circuito del Poder Judicial Federal de Morelos, otorgó una suspensión provisional a Ulises Bravo, con lo que frenó de manera momentánea el juicio en su contra por violencia familiar.

El amparo 128/2026 ordena al juez frenar el juicio oral por el proceso con causa penal JC/303/2024 y el toca penal 170/2024-7-14-OP, por violencia familiar cometida contra Liu León Luna.

Esto luego de que el 4 de julio pasado la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos vinculara a proceso al medio hermano de Cuauhtémoc Blanco en una medida que revocó la no vinculación dictada por un juez de control.

Con esto, se mantiene la imputación penal mientras las autoridades federales resuelven el fondo del juicio de amparo mientras se valoran todos los datos de prueba presentados por Liu León Luna.

Ulises Blanco denuncia persecusión política en caso por violencia familiar

Por su parte, Ulises Blanco aseguró que existe una persecución política en su contra por parte del gobierno de Morelos que, señaló, está usando el caso por violencia familiar en su contra.

Según Ulises Bravo, la denuncia en su contra estuvo guiada por Uriel Carmona cuando se desempeñaba como fiscal del estado como represalia contra Cuauhtémoc Blanco.

Asimismo, señaló que un magistrado le señaló que tenía que vincularlo a proceso “porque había sido una línea que le dictaron” desde el gobierno de Margarita Gonzalez Saravia.