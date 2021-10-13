¿Cómo darse de alta en el SAT? Paso a paso te decimos cómo

¿Cómo darse de alta en el SAT? Darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) conlleva a tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Paso a paso te decimos cómo.

El RFC es una clave única alfanumérica que el SAT utiliza para identificar a las personas físicas (asalariados) y personas morales (empresas) realizan una actividad económica en el país.

Por medio del RFC, el SAT conoce la actividad económica que cada contribuyente realiza y con quién.

El RFC debe ser tramitado por personas físicas a partir de 18 años de edad cumplidos .

A continuación, te decimos cómo darte de alta en el SAT paso a paso en línea.

¿Cómo darte de alta en el SAT en línea?

Debes ingresar a la siguiente liga Da clic en el botón color amarillo “INICIAR”. Ten a la mano tu CURP, puedes consultarla en este enlace. Llena tus datos personales solicitados por el formulario electrónico. Envía tu trámite al SAT e imprime la hoja previa con el número de folio asignado. Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de tu preferencia. Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite. Recibe solicitud y acuse de inscripción al RFC, así como los productos derivados del trámite.

¿Qué documentos obtienes al darte de alta en el SAT?

Solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes que contiene cédula de identificación fiscal y código de barras bidimensional (QR). Acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de actualización al Registro Federal de Contribuyentes, que contiene el motivo por el cual no se concluyó el trámite. Acuse de preinscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

¿Cuándo se presenta el RFC?

Dentro del mes siguiente al día en que se tenga la obligación de presentar las declaraciones periódicas, de pago o informativas propias o por cuenta de terceros o cuando exista la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que se realicen.

Cabe aclarar que también puedes darte de alta en el SAT de manera presencial presentando la documentación correspondiente.