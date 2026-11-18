Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que ya se investiga el bloqueo en Santa Fe del 17 de noviembre de 2026, en donde un grupo criminal pagó por la manifestación.

La secretaria externó el rechazó a un pago por ejercer un derecho como la libre expresión a cambio de dinero ligado con la delincuencia organizada.

Rosa Icela Rodríguez cuestiona bloqueo en Santa Fe tras confirmar pago por la manifestación

En la mañanera del pueblo de hoy 18 de noviembre de 2026 encabezada por Rosa Icela Rodríguez puesto que Claudia Sheinbaum está en la APEC 2026 en China, la secretaria fue cuestionada sobre una manifestación realizada ayer en Santa Fe en donde personas exigían mejoras en el Penal No. 4 de Nayarit.

Sin embargo, Rodríguez confirmó los rumores de que la manifestación no fue auténtica debido a que esta se realizó a cambio de un pago de una personas proveniente de un grupo criminal.

Ante la situación, sentenció “no puede ser que se esté pagando” por ejercer un derecho de manifestación que está en la Constitución a cambio de dinero que viene de la delincuencia organizada.

Asimismo, aunque Rosa Icela Rodríguez dijo que no daría más detalles de quién pagó por esta manifestación subrayó que se trató de una persona del crimen organizado que incluso está actualmente en prisión.

“Había una manifestación de personas [en Santa Fe] que habían recibido un pago por hacer una manifestación, lo que llamó la atención es que quien pagaba eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que se encuentra privada de su libertad”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Por otra parte, apuntó que autoridades en México ya están investigando los hechos, acusando “es una cosa grave”.

Rosa Icela Rodríguez rechaza malas condiciones en Penal No.4 de Nayarit

Rosa Icela Rodríguez, además de rechazar la autenticidad de la manifestación en Santa Fe, CDMX, argumentó que no hay malas condiciones en el Penal No. 4 de Nayarit, como aseguraban en el bloqueo.

Asimismo, la secretaria recordó que “no hay necesidad de ningún bloqueo” apuntando que el gobierno está abierto al diálogo.