Antonio García Conejo, hermano de Silvano Aureoles, aseguró que no sabe en dónde está el hoy en calidad de prófugo; sin embargo, se mostró de acuerdo con el ex gobernador de Michoacán en este punto.

El sábado 1 de marzo 2025 se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles por desvío de recursos durante su gestión como gobernador de Michoacán.

Esto fue señalado por el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien además de resaltar que Silvano Aureoles está prófugo de la justicia y desconocen en dónde está, comentó que la investigación inició hace dos años.

¿Dónde está Silvano Aureoles? Ni su hermano sabe pero concuerda con él sobre que sería persecución política

El ex senador y hermano de Silvano Aureoles, Antonio García Conejo, negó en entrevista para Ana Francisca Vega que tenga comunicación con el ex gobernador de Michoacán además de asegurar que no sabe en dónde está.

La periodista Ana Francisca Vega también cuestionó a Antonio García Conejo cuando fue la última vez que platicó con su hermano, Silvano Aureoles, a lo que respondió que aproximadamente 20 días.

Igualmente descartó saber que se giraría una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, aunque tanto el ex gobernador como su hermano sabían que habría consecuencias a su señalamiento de narcogobierno en Michoacán.

Recordó a su vez que Silvano Aureoles se presentó a las puertas de Palacio Nacional con presuntas pruebas en contra del gobierno de Michoacán, sin embargo, nunca fue recibido por AMLO, por lo que acusa, se trata de una persecución política.

Independientemente a la entrevista con MVS Noticias, Antonio García Conejo no se ha pronunciado sobre el paradero de su hermano, aunque sí aclara que durante 4 años tras terminar su gestión, Silvano Aureoles dio la cara.

Antonio García, hermano de Silvano Aureoles, no sabe en dónde está el ex gobernador (Enlace noticias 24 vía X)

Hermano de Silvano Aureoles concuerda con el ex gobernador: sería una persecución política

Sin embargo, el hermano de Silvano Aureoles declaró que se trata de una persecución política en contra del ex gobernador, “de una venganza política”

Esto por denunciar la intervención de grupos delincuenciales en favor de Morena para establecer un “narcogobierno” en Michoacán, como denunció ante el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Agregó que su hermano, Silvano Aureoles, habría traído una presunta paz con su llegada a Michoacán en 2015, con el apoyo del gobierno federal, hasta el cambio en 2018, cuando AMLO retiró su apoyo.

Por ello, fue desde la llegada del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que se presentaron diversas denuncias contra Silvano Aureoles, las cuales su hermano afirma que fueron rechazadas hasta el pasado jueves 27 de febrero.

Y solamente porque la jueza que dictó la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles es ex colaboradora de quien enjuició a la también ex funcionaria Rosario Robles.

En consecuente, el hermano de Silvano Aureoles asevera que se trata de una persecución política para dañar su imagen y desviar la atención de lo que Antonio García declaró es un pésimo gobierno de Morena en Michoacán.