Francisco Garfias, destacado reportero, cronista y columnista, ampliamente reconocido por su cobertura legislativa y su análisis de la vida pública nacional, murió este 11 de octubre de 2026.

La muerte de Francisco Garfias fue lamentada por el ámbito periodístico y político en general, dejando una profunda huella en diversos medios de comunicación.

¿Quién fue Francisco Garfias?

Francisco Garfias (conocido afectuosamente como “Pancho Garfias”) fue un reportero, cronista y columnista, dedicado principalmente al análisis político en México.

Se especializó en el trabajo parlamentario en el Congreso de la Unión y en su última etapa también fungió como director del portal digital El Arsenal, así como fue conductor del programa de debate La Manzana de la Discordia en YouTube.

Francisco Garfias (Especial)

¿Qué edad tenía Francisco Garfias?

Francisco Garfias tenía 75 años de edad al momento de su muerte; nació el 7 de agosto de 1951.

¿Quién fue la esposa de Francisco Garfias?

Francisco Garfias estuvo casado con Estela Hernández.

¿Qué signo zodiacal era Francisco Garfias?

Al haber nacido el 7 de agosto, su signo zodiacal era Leo.

Francisco Garfias (@panchogarfias)

¿Cuántos hijos tuvo Francisco Garfias?

Francisco Garfias tuvo dos hijos de nombre Renata y Francisco, además de una nieta cuya identidad es desconocida.

¿Qué estudió Francisco Garfias?

Francisco Garfias estudió la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, complementó su perspectiva profesional con vivencias en Europa durante su juventud, en particular en París.

¿En qué trabajó Francisco Garfias?

La amplia trayectoria laboral de Francisco Garfias abarcó múltiples medios de comunicación, instituciones y coberturas.

Aquí tienes todos los medios y coberturas que realizó Francisco Garfias: