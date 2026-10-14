La Cámara de Senadores guardó un minuto de silencio en homenaje a Francisco Garfias, mientras que San Lázaro también prepara un acto para el periodista del Excélsior.

Hoy, con respeto y reconocimiento de su invaluable trayectoria, honramos a petición de varias senadoras y senadores y de esta Mesa Directiva, su memoria con un minuto de silencio. Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva

Durante 60 segundos, los legisladores guardaron silencio, seguido de un aplauso para quien dedicó gran parte de su vida a informar sobre la labor legislativa en México.

Francisco Garfias, cariñosamente llamado “Pancho Garfias”, fue un reportero, cronista y columnista, cuya muerte ocurrió el domingo 11 de octubre de 2026.

San Lázaro también prepara acto en memoria de Francisco Garfias

La Cámara de Diputados rendirá un homenaje póstumo al periodista y columnista Francisco Garfias el próximo 20 de octubre, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Además, a propuesta de Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, se plantea que la sala de conferencias de la Cámara de Diputados, conocida como el “chacalódromo”, lleve el nombre de Francisco Garfias.

El anuncio se suma a las muestras de reconocimiento que ha recibido el periodista tras su fallecimiento, entre ellas el minuto de silencio realizado en el Senado de la República.

Francisco Garfias (@panchogarfias)

Higinio Martínez recuerda trayectoria de Francisco Garfias

En su oportunidad, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, expresó que la trayectoria de Francisco Garfias fue reflejo de su sagacidad, rigor y profundo compromiso con el ejercicio periodístico.

Fue un periodista de oficio, un analista agudo y un maestro para muchas generaciones de comunicadores. Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva

Higinio Martínez también expresó sus más sentidas condolencias a su “familia, amistades y colegas, especialmente a quienes día a día ejercen esa profesión y cubren la fuente informativa de esta Cámara”.