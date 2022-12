Movimiento Ciudadano rechazó, una vez más, la alianza “Va por México”, que encabezan PRI, PAN y PRD, paras elecciones de 2023 y 2024.

Dante Delgado, senador por Movimiento Ciudadano, consideró que su partido tiene los argumentos necesarios para competir con Morena en las elecciones presidenciales de 2024 y también en el Estado de México y Coahuila en 2023.

“Estoy seguro de que hay millones de mexicanos que están ansiosos de tener una opción que no sea la alianza del PRIAN ni de Morena. Vamos a ganar porque, por mucho, somos mejores que ellos”, aseguró Dante Delgado.

La Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano avaló la estrategia de continuar como partido en solitario.

Frente a los problemas del futuro, en @MovCiudadanoMX nos hemos concentrado en construir nuevas soluciones, porque lo que necesita México son alternativas de futuro.

Movimiento Ciudadano: Morena, PRI y PAN son “el pasado”

Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, también señaló que su partido puede ganar frente a Morena porque se trata una organización “que mira de tú a tú a las dos alianzas de la vieja política”.

En ese sentido, el senador añadió que Movimiento Ciudadano puede triunfar porque “el PAN es pasado, porque el PRI es pasado, un pasado que además ya cedió a las tentaciones del presidente”.

A este respecto, Dante Delgado también hizo referencia al partido en el poder y dijo “Morena y sus satélites también son pasado; solo nosotros somos futuro”.

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Movimiento Ciudadano: Monterrey y Guadalajara son ciudades donde Morena no va a entrar

El senador de Movimiento Ciudadano no perdió la oportunidad para expresar que Monterrey y Guadalajara son ciudades donde “Morena no ha podido entrar y donde ya no va a entrar”.

Por otro lado, Dante Delgado hizo referencia a la Ciudad de México (CDMX) como una entidad en donde “el presidente y Morena están peor calificados” y además “es la ciudad más antipriísta del país”.

La agenda de Movimiento Ciudadano, de cara a las elecciones de 2024, se propondrá de febrero a junio de 2023. Y será a partir de junio cuando se decida al candidato del partido.