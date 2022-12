Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, defendió la estructura de Movimiento Ciudadano y aseguró que el partido es en realidad un proyecto de hombres y mujeres libres.

En ese sentido, el gobernador reiteró su compromiso, como mandatario, con los miembros de Movimiento Ciudadano que se la han jugado al salir a las calles para recorrer Jalisco.

“Este es un movimiento de mujeres y hombres que merecen nuestro respeto, que cuando ha sido necesario han salido a la calle. Ellos serán siempre el proyecto político con el que yo me la juegue”, expresó Enrique Alfaro.

Por otro lado, Enrique Alfaro destacó que Movimiento Ciudadano es la primera fuerza política en Jalisco gracias al apoyo de las mayorías, por lo que se dijo concentrado en su gobierno.

Enrique Alfaro defiende estructura de Movimiento Ciudadano. (@MovCiudadanoMX / twitter)

¿Enrique Alfaro quiere ser presidente de México?

Enrique Alfaro fue colocado en la lista de los posibles candidatos de la derecha, de acuerdo con un documento que presentó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.

El gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano respondió molesto ante la lista de los 42 posibles candidatos del “bloque conservador” y aseguró que no tiene “ninguna aspiración presidencial”.

“Yo soy gobernador de Jalisco, no soy conservador y no he planteado ninguna aspiración presidencial y me parece verdaderamente ocioso que el presidente de la República le dedique tiempo a esto”, expresó Enrique Alfaro.

Enrique Alfaro es colocado por AMLO como candidato del "bloque conservador". (Internet)

Enrique Alfaro pone condiciones a Movimiento Ciudadano para ser candidato en 2024

Sin embargo, el mismo Enrique Alfaro dijo el 8 de noviembre que para ser candidato presidencial en 2024 “Movimiento Ciudadano tiene que estar abierto al diálogo y a la posibilidad de construir el mejor modelo para competir”.

Finalmente, ante el cuestionamiento sobre la administración de AMLO, el gobernador dijo “Yo creo que ha cumplido con el objetivo de desmantelar el viejo régimen. El problema es que después de desmantelarlo, ¿cuál es el nuevo régimen?”.

Enrique Alfaro (Cuartoscuro)

Enrique Alfaro en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Enrique Alfaro es uno de los competidores para la presidencia de México en las elecciones de 2024.

En ese sentido, la aprobación del gobernador de Jalisco se mide en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX.

Según la encuesta, con fecha del 1 de diciembre, Enrique Alfaro tiene un 10.3% de aprobación.