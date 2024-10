La posibilidad de que Miguel Ángel Yunes Márquez llegue al PT fue referida por el propio líder estatal de Veracruz de dicho partido; esto es lo que sabemos del caso.

La incorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez a la coalición Sigamos Haciendo Historia suena como posibilidad, ya que el voto del ex senador del PAN fue clave para la aprobación de la reforma al Poder Judicial y a la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión.

Tras ser nombrado por Morena como secretario de la Comisión de Justicia y de la Comisión Energía, Miguel Ángel Yunes Márquez podría llegar al PT como legislador.

Miguel Ángel Yunes Márquez podría sumarse como legislador del PT; esto luego de que el PAN inició el proceso de su expulsión y de el propio presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, habló de darle “cobijo” a Yunes Márquez.

En ese contexto, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, dijo que Morena en Veracruz se reservaría “el derecho de admisión”, mientras que Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que “no hay posibilidad” de que Miguel Ángel Yunes Márquez se sume a este partido.

Sin embargo, el líder estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, consideró importante la decisión a nivel nacional sobre el futuro del ex legislador del PAN; esto ayer martes 1 de octubre en una breve entrevista para la prensa:

“En los medios se ha escuchado (su incorporación al PT), he platicado con el comisionado, me dice que no ha recibido ninguna indicación, a mí tampoco me han informado nada. Sabemos que hay que esperar a ver qué dice el nacional, habría que platicar qué hay de cierto en eso, en estos días vamos a subir para que nos informen, en un momento dado, qué hay de cierto de eso”