Lavarle la cara a Miguel Ángel Yunes Márquez y Linares fue más difícil para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que lavarle la cara al Partido Verde, consideró Federico Arreola.

El director adjunto de SDPnoticias, Federico Arreola García, señaló que el tema de los Yunes fue muy mencionado en la red social X (antes Twitter), donde fue comparado con el caso del Partido Verde.

El pasado 11 de septiembre, gracias al voto de Miguel Ángel Yunes Márquez en el Senado, Morena y sus aliados pudieron avalar la reforma judicial, pese a las protestas de trabajadores del Poder Judicial.

Federico Arreola García subrayó la traición que hicieron tanto Miguel Ángel Yunes Márquez, como su padre Miguel Ángel Yunes Linares, al PAN, lo que ha resultado a Morena más difícil de lavarles la cara que al Partido Verde.

En analista de X dijo a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que ha sido tal el revuelo que causó en las redes sociales, que el tema ha generado más discusión que la inseguridad en Sinaloa.

Federico Arreola García además comentó que la fotografía en la que se ve a Miguel Ángel Yunes Márquez a lado de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López ha llamado mucho la atención de X.

Federico Arreola García apuntó que si bien se dijo que se trató de un encuentro casual, en X, los internautas dijeron que era todo planeado y hasta hicieron análisis de las posiciones de cada uno de los personajes de las fotos.

Ante la polémica que ha generado la adhesión de Miguel Ángel Yunes Márquez y Linares a Morena, para este partido le ha resultado más difícil lavarles la cara que al Partido Verde.

Así lo destacó Federico Arreola García, luego de la foto que circuló ampliamente en las redes sociales y en la que se observa a Yunes Márquez junto a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto.

El analista de redes abundó que esa imagen no se trató de una casualidad y que era parte de la negociación de los Yunes con Morena, como parte de la limpia a los polémicos políticos.

“Seguramente esta foto estaba en la negociación que hicieron. En la negociación, seguramente, de purificar, de limpiarle todos sus pecados, por no decir delitos, estaba esta foto. Eso no lo puede dudar nadie”

Federico Arreola García sostuvo que en toda la discusión en redes la conclusión que se sacó es que Morena debía negociar, presionar a Miguel Ángel Yunes Márquez y a Miguel Ángel Yunes Linares.

“Y por Morena me refiero a Adán Augusto, que es el que en realidad trabajó esta cloaca... el senador que le tocó las aguas negras. Hubo un senador, Gerardo Fernández Noroña, que le tocó lucirse arriba. Si no hacía esto (Adán Augusto) y Morena no sacaba esta primera reforma, no iban a poder sacar nunca nada”

Federico Arreola García