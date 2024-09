Guadalupe Murguía, coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, dijo que Miguel Ángel Yunes Márquez ya es parte de Morena aunque aún está peleando por permanecer en el PAN.

En entrevista con Azucena Uresti, Guadalupe Murguía dijo que Miguel Ángel Yunes Márquez se sienta en la zona de escaños de Morena, aunque se sigue considerando panista.

Así lo dijo cuando la reforma de la Guardia Nacional ya se encuentra en Comisiones del Senado, la cual podría votarse el día de mañana 24 de septiembre.

#ENTREVISTA | "Miguel Ángel Yunes Márquez ya opera, se sienta y acuerda con el Grupo Parlamentario de MORENA, no tiene ya ninguna participación con Acción Nacional, su manera de actuar ya es cínica": Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN en el Senado #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/uZQWVeO1je

Por lo tanto, el PAN da por perdido uno de los 22 votos que inicialmente tuvo la bancada, como ocurrió en la votación de la reforma al Poder Judicial.

Ante la posible aprobación de la reforma de la Guardia Nacional, dijo que se espera que Miguel Ángel Yunes Márquez vote a favor pues ya está con ellos aunque el proceso de expulsión sigue en pie.

“Está todavía, formalmente, dentro del grupo de Acción Nacional, …hay un proceso dentro del partido y dentro del mismo grupo para separarse… formalmente no (está expulsado), sin embargo, él ya opera, se sienta, acuerda, con el grupo de Morena… totalmente ya no se integra al grupo (del PAN), está rodeado del grupo de Morena, sale a conferencia con ellos, no tiene ya ninguna participación de ningún tipo con Acción Nacional y con su grupo parlamentario”

Guadalupe Murguía