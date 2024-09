Un audio circula en redes sociales atribuido al exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, en el que deja ver que se quedó sin visa para ingresar a Estados Unidos y su hijo el senador Miguel Ángel Yunes Márquez también está punto de perderla.

Este audio salió luego de que se cumplió el plan que habían exhibido en una columna de opinión a cargo de Ricardo Raphael, en la que el senador titular Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia y su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, ocupó su lugar para votar a favor de la reforma al Poder Judicial.

Esta decisión de quitarles la visa se relaciona con la postura de Estados Unidos que se ha pronunciado a través de su embajador en México, Ken Salazar, en contra de la reforma al Poder Judicial.

Familia Yunes, en el ojo de Estados Unidos

Al ser clave en dar el voto 86 que necesitaban Morena y aliados para aprobar la reforma al Poder Judicial, la familia Yunes queda en el ojo del huracán de México y al parecer de Estados Unidos.

No obstante, el beneficio de esa familia es haberles quitado seis denuncias en su contra por diversos delitos, de acuerdo con el plan revelado por el columnista Ricardo Raphael.

Filtran audio de Miguel Ángel Yunes Linares diciendo que le cancelaron la visa de Estados Unidos

El mencionado audio fue publicado en las redes sociales del periodista Oscar Mario Beteta, en el que confirma Miguel Ángel Yunes Linares que le quitaron la visa y en el que señala que también se la quieren quitar a su hijo el senador Miguel Ángel Yunes Márquez.

“Nos está afectando en el tema migratorio, ya me cancelaron visa a mi. Le quieren cancelar la visa a Miguel, en el tema está bien delicado, entonces échame una llamada, ¿no?” Miguel Ángel Yunes Linares. Exgobernador de Veracruz

Se filtra supuesto audio de Miguel Ángel Yunes Linares en el que confirma que el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa.#tendencia #ReformaAlPoderJudicial pic.twitter.com/uXiqY4bFTP — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) September 11, 2024

Empresarios de Estados Unidos preocupados por reforma al Poder judicial en México

Ante el avance de la reforma al Poder Judicial, varias empresas de Estados Unidos en México frenaron anuncios de inversión, de acuerdo con Larry Rubin, presidente de la American Society of México (Amsoc) en declaraciones en días anteriores.

No obstante, no precisó el monto que ha sido frenado pero pidieron no legislar al vapor, en referencia a lo rápido que ha sido aprobada la reforma en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y haber conseguido la aprobación requerida en los Congresos estatales en solo cuestión de días.

Los empresarios estadounidenses dijeron que tienen la misma postura anunciada por el embajador, Ken Salazar, en el sentido de que están a favor de una reforma al Poder Judicial pero no en los términos aprobados para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.

Congreso de Estados Unidos preocupado por reforma al Poder Judicial en México

El Congreso de Estados Unidos también se ha pronunciado al respecto señalando que pedirá a la Cámara de representantes expresar su preocupación por la reforma aprobada en México.

Los congresistas son claros en decir que en México regresará a ser un país gobernado por un solo partido.