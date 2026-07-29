Pedro Ariel Mendívil, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, difundió un video antes de su detención en el que aseguraba que se entregaría voluntariamente a la Fiscalía General de Baja California.

En la grabación, de poco más de 7 minutos de duración, Pedro Ariel Mendívil aseguró que enfrentará el proceso penal en su contra sin recurrir a juicios de amparo ni intentos de fuga.

“Hoy les hago de su conocimiento que me voy a entregar voluntariamente sin violencia, y no voy a permitir provocaciones por parte de la autoridad”. Pedro Ariel Mendívil

El exfuncionario argumentó que su postura responde a la convicción ética de quien nada debe ante la justicia, además de que señaló espera se respete la presunción de inocencia frente a las acusaciones por desaparición forzada y asociación delictuosa.

“Me voy a entregar”: el video de Pedro Ariel Mendívil antes de su detención (Captura)

Pedro Ariel Mendívil acusa persecución política; responsabiliza a la fiscal de Baja California

Previo a confirmarse su detención por parte de la Fiscalía de Baja California, en conjunto con elementos de la Sedena, Semar y SSPC, Pedro Ariel Mendívil compartió un video en donde aseguraba que se entregaría ante las autoridades.

Durante su mensaje, el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali acusó que su detención ocurre en un clima de alta tensión en Baja California, afirmando que se trataba de una “persecución política” en su contra.

Mendívil calificó su captura como una supuesta maniobra de distracción mediática diseñada para desviar la atención de temas de mayor relevancia, como las filtraciones de audios o la detención de un exgobernador.

“Me voy a entregar”: el video de Pedro Ariel Mendívil antes de su detención (Especial)

Según señaló, su detención también responde a desacuerdos con políticos actuales de Baja California, afirmando que durante sus funciones rechazó acatar órdenes que consideraba incorrectas.

Por ello, Mendívil responsabilizó a la fiscal María Elena Andrade Ramírez de cualquier acción en su contra, sugiriendo que existen fricciones por una acción legal que él encabezó contra la funcionaria en 2011.

“Responsabilizo a la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, de cualquier situación que me pase al ser detenido o cuando sea internado. El tiempo que tarde en mi proceso lo encararé con fortaleza, con fe, con dignidad y con valor, porque todos esos valores serán demostrados en su oportunidad con una sentencia absolutoria. Me defenderé, como lo he hecho siempre en mi profesión, al servicio de los demás”. Pedro Ariel Mendívil

En su video, reiteró que con su entrega busca demostrar que el caso en su contra se armó de forma apresurada, confiando en que recibirá una sentencia absolutoria en estricto apego a la ley.