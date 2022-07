El dirigente de Morena, Mario Delgado, respondió a las advertencias del senador morenista Ricardo Monreal, y le dijo que “nadie puede poner condiciones para participar en Morena”.

Cabe recordar que fue el día de ayer, domingo 10 de julio, que Ricardo Monreal advirtió a Morena que si se elegía al candidato presidencial mediante la encuesta , él no participaría.

Esto porque el aspirante a la candidatura de Morena, Ricardo Monreal, dijo que con el método de encuesta no sería un proceso democrático la elección del candidato para las elecciones 2024.

Al contrario, Ricardo Monreal señaló que de hacerse así, el proceso sería una farsa, por lo que advirtió a Morena que si decidía en continuar con el método de encuesta, él no participaría.

“Lo digo desde ahora para que no haya dudas: si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia”.

Ricardo Monreal