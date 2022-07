Sobre la denuncia que interpuso Ignacio Mier contra Miguel Barbosa, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que “no debe haber en ningún caso abuso de poder”.

Fue este 11 de julio que Ignacio Mier denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, por “perjudicar a Morena” y “colusión de intereses políticos en su contra”.

Pero no sólo a ellos, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, emitió su denuncia contra 4 servidores públicos, los otros tres son:

Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado

Gilberto Higuera, fiscal general de Puebla

Ignacio Mier, Santiago Nieto y Miguel Barbosa (especial / Internet)

Mario Delgado reconoce confrontación entre Ignacio Mier y Miguel Barbosa: “es un asunto entre ellos”

Al respecto, Mario Delgado reconoció que existe una confrontación entre Ignacio Mier y el gobernador Miguel Barbosa, pero señaló que es un asunto entre ellos.

No obstante, respaldó la acción de Ignacio Mier, pues dijo que la denuncia que emitió contra 4 funcionarios públicos “es la respuesta a una serie de denuncias que han hecho en contra de él y su familia”.

“Respecto de la denuncia que hace el coordinador de los diputados; él lo explica en su video, es la respuesta a una serie de denuncias que han hecho en contra él y contra su familia. Y pues, es un asunto entre ellos, que resuelvan las autoridades, que se investigue lo que se tenga que investigar”. Mario Delgado

Asimismo, Mario Delgado sentenció que “no debe haber en ningún caso abuso de poder”, pues dado que Ignacio Mier y Miguel Barbosa son morenistas, “Morena siempre debe dar el ejemplo”.

“Yo creo que no debe haber en ningún caso abuso de poder, no puede haber privilegios para nadie. Un gobierno de Morena siempre debe ser ejemplo de respeto a la ley”. Mario Delgado

Por lo que Mario Delgado opinó que ambos, tanto Ignacio Mier como Miguel Barbosa, deberán dirimir sus “diferencias” y recurrir a las instancias correspondientes.

“Pero mi opinión es que diriman sus diferencias y que recurran a las instancias correspondientes”, concluyó Mario Delgado.

Mario Delgado espera que confrontación entre Ignacio Mier y Miguel Barbosa no contamine proceso interno de renovación de Morena

Luego de que Mario Delgado aceptó que existe una confrontación entre Ignacio Mier y Miguel Barbosa, éste dijo que espera que la confrontación no contamine el proceso interno de renovación de Morena.

“Pues evidentemente hay una confrontación, no podemos decir que no. No queremos que esto afecte el proceso interno de renovación”, dijo Mario Delgado.

Por esta razón, dijo que en el comité organizador hay representantes de todos, en tanto que el conteo de las boletas, centros de votación y demás, se está haciendo por medio del consenso.

“Por eso, en este comité organizador están representantes de todos y estamos haciendo todo por consenso, desde el número de boletas que se tienen, hasta los centros de votación que va a ver. O sea, no queremos que ningún tipo de confrontación contamine este proceso”. Mario Delgado

De manera que Mario Delgado volvió a reiterar que Ignacio Mier y Miguel Barbosa, deberán dirimir sus diferencias en las instancias que correspondan “y que haya justicia”.

Mario Delgado (Morena / Twitter)

Con información de La Jornada.