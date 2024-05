Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reaccionó a la polémica propuesta de Alejandro Moreno para renunciar a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), si Jorge Álvarez Máynez declina por Xóchitl Gálvez.

A sólo 19 días de las elecciones, el también candidato por el Senado de México, “Alito” Moreno, aceptó la propuesta del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien pidió su renuncia para considerar una posible alianza con la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD.

Alejandro Moreno asumió el compromiso de su renuncia, pero adelantó que este sólo se realizará bajo las siguientes condiciones:

Que Jorge Álvarez Máynez decline a favor de Xóchitl Gálvez antes del 19 de mayo

Que seda los 9 millones de spots para radio y televisión que le restan

Que promueva el voto útil a su favor

El hecho ha generado todo tipo de reacciones entre partidos, destacando la postura de Mario Delgado, quien señaló que la oposición está desesperada rumbo a las elecciones del 2 de junio de 2024.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a la oposición de “estar desesperados” por la arrasadora ventaja de Claudia Sheinbaum en las encuestas rumbo a la presidencia de la República.

Mario Delgado calificó como desastrosa la dirigencia del priista, pues sólo en las elecciones pasadas, el partido tricolor ha perdido 15 gubernaturas a manos de la Cuarta Transformación.

“A lo largo de los años, “Alito” Moreno se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la corrupción, del abuso de poder y logró dinamitar por completo los principios y valores de su partido para entregarse a los brazos de la derecha más corrupta que ha habido en nuestro país” Mario Delgado

El morenista dijo que la propuesta de declinación es una canallada de Claudio X González, que, ante estos evidentes logros, ahora quiere sacar a Alejandro Moreno a “naranjazos” por la puerta de atrás.

“¡Fuerza “Alito”! Aún te queda un poco del PRI por destruir. Aguanta, el pueblo se levanta. No te pierdas la oportunidad este 19 de mayo de salir a marchar para defender a Alito y todo lo que representa frente a los abusos de Claudio X González”, dijo de manera burlona Mario Delgado.

Jorge Álvarez Máynez respondió a Alejandro Moreno y pidió que Marko Cortés también renuncie al PAN

Jorge Álvarez Máynez aseguró que el PRI, PAN y PRD están desesperados porque su candidatura está creciendo y deja en último lugar a Xóchitl Gálvez.

No obstante, el candidato emecista aseguró que la presunta renuncia de Alejandro Moreno no es más que una mentira, pues ya no se pueden presentar renuncias a las candidaturas del Senado de México.

Pese a esto, Jorge Álvarez Máynez también retó a que presente su renuncia Marko Cortés, pero sólo para permitir que su candidata decline a favor del partido Movimiento Ciudadano.

“No la va a cumplir, él sabe que ya no se puede. Tiene una patología con el engaño ese señor...Que renuncien Marko Cortés y él…que renuncien ahorita. Yo dijo que ellos renunciarán para que se sumen a mi candidatura, que renuncien ellos antes del debate...Le vamos a pedir que ponga el ejemplo, que por México renuncie” Jorge Álvarez Máynez

Gracias por confirmar que ya los rebasamos. Ahora tienes dos opciones:



1. Renunciar ya, con dignidad.

2. Renunciar después del fracaso del 2 de junio, cuando te corran a patadas.



Gracias por participar 👋🏽 pic.twitter.com/ub9E5bKR9d — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 14, 2024

¿Cómo van los candidatos en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

En la encuesta MetricsMX del 2 de mayo (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 30 puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez y 40 de Jorge Álvarez Máynez.

Esta es la intención al voto de los tres candidatos presidenciales rumbo a las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum: 54.4%

Xóchitl Gálvez: 21.3%

Jorge Álvarez Máynez: 12.8%

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.