La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy lunes 2 de diciembre de 2024 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy lunes 2 de diciembre se realizará la sección “Vida Saludable” para promover una alimentación saludable y concientizar sobre las consecuencias de una mala nutrición.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

La presidenta Claudia Sheinbaum podría ahondar en detalles sobre la reunión que sostuvo con familiares de mineros atrapados en El Pinabete y Pasta de Conchos.

De igual manera, la presidenta de México abordaría la reunión que sostuvo con Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Asimismo, Claudia Sheinbaum podría responder a aquellos expertos que pidieron reconsiderar el presupuesto destinado a los trenes de pasajeros en 2025.

El homenaje a Silvia Pinal celebrado en el Palacio de Bellas Artes podría ser otro tema digno de mención en la conferencia mañanera.

En cuanto a la violencia en México, es posible que Claudia Sheinbaum se pronuncie por los recientes hechos violentos ocurridos en:

Finalmente y no menos importante, la presidenta Claudia Sheinbaum respondería a los señalamientos de The New York Times sobre que carteles mexicanos reclutan a estudiantes de química para la fabricación de fentanilo.

