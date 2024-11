La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su apoyo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante la disputa por el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025 para el estado, que no ha sido aprobado.

Desde la inauguración de la Clínica Familiar número 73 en San Nicolás de los Garza, la presidenta reconoció el trabajo de Samuel García Sepúlveda al frente del estado y reafirmó el apoyo del gobierno federal a las y los regiomontanos.

Cabe señalar que la Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León podría no aceptar el Paquete Fiscal 2025 debido a la solicitud de endeudamiento por hasta 21 mil millones de pesos que solicitó el gobernador.

Claudia Sheinbaum reconoce a Samuel García y pide no castigar a Nuevo León con el presupuesto

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el trabajo de Samuel García al frente del Poder Ejecutivo Estatal y refrendó el apoyo que dará al gobierno federal para “las y los regiomontanos”.

Por otra parte, pidió que las diferencias políticas en Nuevo León no lleven a afectar al pueblo y llamó a que no se castigue al gobierno con la no aprobación del presupuesto.

“Quiero reconocer el trabajo del gobernador Samuel García. Siempre tendrán las y los regiomontanos el apoyo del gobierno de la república y quiero aprovechar para decir que no coincido ni comparto el que se le castigue al gobierno al no aprobar su presupuesto, pues eso afecta al pueblo de Nuevo León” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum respalda a Samuel García (Cortesía)

Asimismo, Claudia Sheinbaum resaltó que las diferencias políticas son necesarias en una democracia; sin embargo, las diferencias “no pueden afectar la vida de un estado, la vía del desarrollo”.

En el mismo sentido, la presidenta pidió que las diferencias políticas no sean un obstáculo en el desarrollo y la viabilidad de obras importantes en Nuevo León.

Claudia Sheinbaum: “¿Qué sentido tiene politizar la seguridad del pueblo de Nuevo León?”

Por otra parte, Claudia Sheinbaum pidió no politizar la seguridad de Nuevo León y criticó la falta de cooperación entre las organizaciones de seguridad que sólo van en perjuicio de la población.

Por ello, sentención que debe de existir cooperación entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial del Estado porque “su función principal” es coadyuvar en beneficio de la seguridad del pueblo.