En la reunión que sostuvieron el pasado viernes 29 de noviembre, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, explicó a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, el porqué considera injusto comparar a Canadá con México.

Así lo dio a conocer la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, y quien también asistió a la reunión en el club ‘Mar-a-Lago’ de Donald Trump, ubicado en Florida.

Ello luego de que, en llamada telefónica, Justin Trudeau pidió reunirse en persona con Trump para para abordar el tema de los posibles aranceles que pretende imponer el republicano a México y Canadá debido al “flujo de drogas y migrantes a través de sus fronteras”.

¿Qué le dijo Justin Trudeau a Donald Trump?

Según la embajadora, Justin Trudeau le hizo entender a Donald Trump que no hay comparación entre la frontera Canadá-Estados Unidos y la frontera México-Estados Unidos.

La diplomática reveló que la mayor parte de la cena fue para abordar las preocupaciones fronterizas del próximo presidente de Estados Unidos, por lo que Trudeau hizo énfasis es contrastar la situación de su país con la de México con la finalidad de que Trump recule sus intenciones de imponer aranceles a los productos procedentes de Canadá.

En entrevista con The Associated Press, Hillman señaló que no hay comparación entre la problemática de Canadá con la de México, al asegurar que “esencialmente no hay tráfico de fentanilo de Canadá a Estados Unidos”.

Si bien admitió que hay incautaciones en la frontera canadiense, dijo que “son incautaciones para uso personal y no tráfico criminal”.

Además, argumentó que el 99.8 % del fentanilo incautado por las autoridades en Estados Unidos proviene de México Y respecto a la migración, declaró que en 2023 sólo el 0.6 % del total de interceptaciones fueron desde Canadá.

Donald Trump, presidente de EU y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá (Saul Loeb / AFP)

“El mensaje fue realmente comprendido”, dice Canadá sobre la diferencia con México

Según la embajadora, “el mensaje de que nuestra frontera es tan vastamente diferente a la frontera mexicana fue realmente comprendido” por Donald Trump.

Tras presentar cifras contrastantes entre México y Canadá sobre migración y tráfico de drogas a Estados Unidos, la diplomática dijo que “los hechos son difíciles de negar” para desmarcarse del país gobernado por Claudia Sheinbaum.

Para refrendar aún más su compromiso con Trump, señaló que Canadá está dispuesto a realizar nuevas inversiones en seguridad fronteriza, así como que el gobierno canadiense planea aumentar el número de helicópteros, aviones no tripulados y fuerzas del orden en la frontera con Estados Unidos.