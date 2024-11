Supuestas amenazas del narco contra conductores de Uber y Didi generan pánico este sábado 30 de noviembre en Culiacán, Sinaloa.

A través de redes sociales, algunos usuarios han reportado que al ingresar a estas aplicaciones y solicitar un viaje, la app les dice que no hay conductores disponibles.

Esto sería a raíz de un par de audios que circularon en grupos de WhatsApp donde presuntos narcos amenazan a los conductores de Uber y Didi.

Ya no hay DiDis ni Ubers en #Culiacán tras ser amenazados en audio que circuló por grupos de WhatsApp. Pero el gobierno dice que “todo bien”. pic.twitter.com/XxStkGFZxc — Hugo Mora (@MoraLopezVictor) November 30, 2024

Amenazas contra conductores de Uber y Didi generan pánico en Culiacán

Desde el pasado viernes 29 de noviembre están circulando vía WhatsApp unos mensajes de voz donde presuntos miembros del narco amenazan a conductores de Uber y Didi.

Según las amenazas, en Culiacán se prohíbe trabajar en Didi, Uber o cualquier otra aplicación de transporte de pasajeros. En caso de no acatar esta orden, la persona podría perder la vida.

“A todos los Didis que sigan trabajando de hoy en adelante en la ciudad capital de Culiacán, se les va a empezar a matar, para que sepan. Aquí no van a trabajar, no va haber Didi. De aquí en adelante, Culiacán no va a tener Didi ni Uber. El que siga trabajando se le va a matar, a chingar a su madre, ni inDriver ni nada”

Estos mensajes han generado un impacto en la zona, pues, según usuarios de estas apps, no hay conductores disponibles.

Autoridades de Sinaloa hablan respecto a supuestas amenazas del narco contra conductores de Uber y Didi

Respecto a los mensajes de voz que han circulado en grupos de WhatsApp, el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que no hay denuncias formales.

“Tenemos conocimiento (de la situación). Por ahí hay algunas publicaciones, prácticamente alertan, pero no tenemos ninguna denuncia, ni tenemos alguna actividad al respecto que tengamos que precisarles al momento”, expuso Gerardo Mérida Sánchez.

El secretario de Seguridad en Sinaloa aseguró que en el estado existen las garantías de seguridad para que los que trabajan en las aplicaciones de transporte, como Didi y Uber, lo sigan haciendo con tranquilidad.