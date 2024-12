Para ampliar su negocio, los cárteles mexicanos ahora acuden a las universidades para reclutar a estudiantes de química talentosos con el fin de fabricar fentanilo.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, la prioridad de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa ya no es reclutar sicarios ni policías, sino estudiantes de química ‘prodigio’ para “construir imperios de fentanilo”.

El objetivo detrás del reclutamiento de alumnos de química es sintetizar los precursores químicos usados para la fabricación del fentanilo y así dejar de importarlos de China .

¿Cómo el Cártel de Sinaloa recluta estudiantes de química?

Las reporteras Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, del reconocido diario estadounidense, relataron cómo es el método de reclutamiento que usan los cárteles mexicanos para sumar alumnos de química a sus filas.

Para ello, las periodistas entrevistaron a siete cocineros de fentanilo, tres estudiantes de química, dos agentes “de alto rango” y un reclutador de alto nivel, todos del Cártel de Sinaloa.

El trabajo periodístico refiere que para sumar a los estudiantes de química a su organización, el Cártel de Sinaloa envía un reclutador, quien emplea métodos como disfrazarse de conserje para ingresar al campus, y una vez adentro se dirige hacia su objetivo.

Previamente, el reclutador ya analizó el perfil del estudiante (muchos de ellos en condición de pobreza) y lo consideró “apto” para desempeñar las funciones que se le designarán como parte del Cártel. Es decir, cumplió con una serie de requisitos.

Al entablar comunicación con los jóvenes, el reclutador le explica que el Cártel está sumando químicos para producir fentanilo y que “habían oído hablar bien” de él, para finalmente decirle: “Tú dices si te interesa”.

Incluso, se cita a un maestro de química, quien confirmó que el reclutamiento de sus estudiantes era común.

Narcolaboratorio (Archivo / Notimex)

¿Qué funciones hacen los estudiantes de química dentro de los cárteles mexicanos?

Los estudiantes revelaron a la publicación estadounidense que ocupaban distintas funciones dentro del Cártel de Sinaloa, entre las que se encuentran:

Dirigir experimentos para reforzar la droga o crear precursores;

Supervisar el proceso de fabricación;

Trabajar junto a los cocineros y ayudantes que producen fentanilo a granel

Y es que desde la pandemia del Covid-19, los cárteles mexicanos se vieron obligados a buscar alternativas para proveerse de los precursores químicos del fentanilo tras verse mermada la cadena de suministro procedente de Asia.

Fue entonces que comenzaron a reclutar a profesores y alumnos de química para desarrollar precursores químicos y en “hacer la droga más fuerte”.

El profesor de química entrevistado sostuvo que sabía que algunos estudiantes se inscribían a la carrera de química sólo para familiarizarse con las técnicas necesarias para cocinar drogas sintéticas.

“A veces en clase cuando les estoy enseñando síntesis de fármacos me preguntan: ‘Oiga, profe, pero ¿cuándo nos va a enseñar a hacer cocaína y otras cosas?’”, es una de las declaraciones del profesor citado en el trabajo del Times.