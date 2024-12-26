La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lleva a cabo su conferencia mañanera de hoy 26 de diciembre de 2024 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum dio inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

En su primera intervención, Claudia Sheinbaum señaló que el caso de la deuda millonaria de Ricardo Salinas ante el SAT sigue en tribunales y reitera su petición al empresario para que pague sus impuestos.

Sheinbaum dijo que Bertha Alcalde Luján es una mujer honesta tras ser nombrada nueva fiscal de la CDMX, por lo que confió que hará un buen trabajo.

La mandataria reveló que espera terminar su libro ‘Diario de una transición histórica’ a principios de enero de 2025, que narra su experiencia en las giras de transición que llevó a cabo junto a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hacia el cierre de la conferencia, Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno federal tiene planeado presentar alrededor de 20 leyes para el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Dedican sección ‘Mujeres en la Historia’ a Margarita Robles, feminista, normalista y sufragista mexicana

Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, presenta la cápsula de la sección Mujeres en la Historia, dedicada a la normalista, feminista, periodista y escritora, Margarita Robles.

Impulsó el reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres

Participó en la Revolución Mexicana

A finales de la década de 1920 se desempeñó como delegada honorífica de la Secretaría de Educación Pública en Nueva York, EUA

En 1931 publicó una compilación de sus conferencias titulada “La Evolución de la Mujer en México”

Desde 1930 fue representante de México ante la Comisión Interamericana de Mujeres

Fundó la Unión de Mujeres Americanas (UMA) a la que integró 49 organizaciones femeninas

El 17 de octubre de 1953 se emitió el decreto por el que se garantizaba el voto femenino

Mañanera: Claudia Sheinbaum tunde a Ricardo Salinas Pliego por reclamo por cobro de impuestos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que el empresario Ricardo Salinas Pliego debe pagar sus impuestos como cualquier otra persona mexicana.

Critica que Salinas Pliego haga referencia al Estado de Derecho, pero cuando se trata de pagar impuestos su postura es negativa.

“No voy a entrar en polémica con este empresario. Él tiene que pagar impuestos como cualquier mexicano... es lo que dice la ley. Muchas veces hablan de Estado de Derecho, pero a la hora que le corresponde (...) cumplir con la ley, pues esa no se aplica para quien pide el Estado de Derecho” Claudia Sheinbaum

La mandataria explica que los impuestos son una forma de redistribución y sostiene que los impuestos sirven para financiar educación pública, salud pública, etcétera.

“Los impuestos son una manera de redistribución, cómo se podría financiar la educación pública, cómo se financia el acceso a la salud pública o quieren que todo sea mercancía”, expresa.

Mañanera: Claudia Sheinbaum planea presentar alrededor de 20 leyes en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión

Claudia Sheinbaum adelanta que su gobierno tiene planeado presentar diversas leyes para el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Señala que son alrededor de 20 leyes, varias de ellas leyes secundarias de las reformas constitucionales ya aprobadas, las que se presentarán en el siguiente periodo de sesiones.

Sheinbaum destaca que entre las más importantes están:

Ley contra la reelección

Ley contra el nepotismo

Ley de adquisiciones

Ley de obra pública

Leyes secundarias de Pemex y CFE

“Vienen varias leyes muy importantes que tienen que ver algunas con leyes secundarias de las reformas constitucionales que se plantearon, en su momento viene la reforma para que no haya reelección y en contra del nepotismo también (...) son alrededor de 20 que vamos a presentar el próximo periodo de sesiones” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum espera terminar su libro a principios de enero de 2025; se llamará ‘Diario de una transición histórica’

Claudia Sheinbaum revela que espera terminar su libro ‘Diario de una transición histórica’, que narra su experiencia en las giras de transición que llevó a cabo junto a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a principios de enero de 2025.

Detalla que solamente le falta por escribir lo equivalente a 15 días de gira con AMLO.

“Ya me faltan 15 días. Fueron tres meses de gira, fueron la mitad de junio, julio, agosto. Ya voy en septiembre. Espero poderlo terminar en los primeros días de enero. A ver si alguien se interesa en publicarlo. Se llama ‘Diario de una transición histórica’” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum aclara que reforma de repartidores de aplicación no obliga a trabajar jornada de 8 horas

Sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre repartidores de aplicaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum señala que “es falso” que se obligue a los trabajadores a trabajar 8 horas diarias.

Explica que el esquema es “de acuerdo a las horas que trabajan” e incluirá un seguro de accidentes y derecho al IMSS.

Mañanera: Claudia Sheinbaum revela que el IFT quiso hacer un “albazo” antes de su extinción

Claudia Sheinbaum asegura que el IFT antes de ser publicada la reforma que concreta su extinción intentó hacer un ‘albazo’ al otorgar algunas concesiones.

Sin embargo, la presidenta adelanta que “se van a echar para atrás” tales concesiones y no van a proceder.

“El IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar que se va a echar para atrás eso. Queriendo seguir quisieron hacer un albazo, pero no va a proceder” Claudia Sheinbaum

Mañanera; Claudia Sheinbaum sobre Bertha Alcalde Luján: “Va a hacer un buen trabajo”

Claudia Sheinbaum señala que Bertha Alcalde Luján es una mujer honesta y destaca que tiene una especialidad en Derecho Penal, tras ser nombrada nueva fiscal de la CDMX, por lo que confía que hará un buen trabajo.

“Es una mujer honesta, ella además tiene una especialidad en Derecho Penal, conoce el tema. (...) Va a hacer un buen trabajo Bertha”, dice la presidenta.

Apunta que la CDMX es la única entidad de la república en donde él o la fiscal la nombra una comisión, no participa la jefa de gobierno.

“En la Ciudad de México, es la única entidad de la república en donde él o la fiscal la nombra una comisión, no participa la jefa de gobierno. Es una comisión que elige el gobierno, abre una convocatoria, se presentan candidatos, se hace una valoración de su currículum, se les entrevista y ellos toman la decisión de quién es el fiscal” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum dice que deuda multimillonaria de Ricardo Salinas Pliego ante el SAT sigue en tribunales

Claudia Sheinbaum apunta que el caso de la deuda millonaria de Ricardo Salinas ante el SAT sigue en tribunales.

La presidenta confía en que antes de que acabe el periodo de los actuales ministros de la SCJN pueda resolverse el caso.

“Sigue en tribunales, esperemos a ver si antes de que termine el periodo de los actuales ministros de la Corte, pues pueda resolverse” Claudia Sheinbaum

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Mexicana de Aviación presenta reporte al cierre del 2024

Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación, informa que la aerolínea cerrará 2024 con 382,011 pasajeros transportados.

Detalla que en Semana Santa se transportaron 32 mil 632 pasajeros, mientras que en la temporada de verano se alcanzaron 43 mil 122 pasajeros.

En octubre, Mexicana inició una estrategia comercial que ha permitido que al 23 de diciembre se transporten más de 110 mil kg de bienes y servicios de carga entre el AIFA y el Aeropuerto de Tijuana.

El director de de Mexicana de Aviación señaló que las rutas de Mexicana que muestran mayor ocupación son:

Tijuana

Tulum

Mérida

Ixtepec

Ciudad Victoria

Destaca que las dos últimas rutas no tenían conectividad antes del inicio de vuelos de Mexicana.

Indica que los precios de Mexicana son 20% menores que los precios de los vuelos de otras compañías. Además, detalla que durante el primer año de operaciones Mexicana habrá realizado más de 7 mil 217 vuelos, acumulando 9 mil 367 horas de vuelo.

En el tercer trimestre de 2024, Mexicana tuvo un incremento del 14% en las operaciones y de 26% en los kilómetros volados. En octubre, Mexicana comenzó el Cargo Service, transportando 110,234.23 kg.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: SAT presenta informe de ingresos tributarios del gobierno federal

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, informa que al 23 de diciembre de 2024 los ingresos tributarios del gobierno federal fueron de 4 mil 916 millones 012 millones de pesos, lo que representa un aumento de 445 mil 284 millones de pesos más que en 2023, es decir, 5.0% más:

ISR: 2,642,218 millones de pesos

IVA: 2,641,218 millones de pesos

IEPS: 623,847 millones de pesos

Ingresos no tributarios: 576,994 millones de pesos

Señaló que el total de ingresos del gobierno federal del 1 de enero al 23 de diciembre de 2024 fueron de 5 mil 493 millones 006 millones de pesos, es decir, 316,106 millones de pesos más que en 2023, lo que representa un aumento de 1.3%.

Antonio Martínez Dagnino detalló que los ingresos tributarios del Gobierno Federal representan el 90% del total de los ingresos del gobierno federal; además, mostró una gráfica que muestra que desde 2019 los ingresos tributarios netos han aumentado año con año.

En 2024, los ingresos tributarios aumentaron 5% con respecto a 2023 y alcanzaron 445,284 millones de pesos.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy 26 de diciembre de 2024?

En la mañanera de Claudia Sheinbaum de 26 de diciembre de 2024, la presidenta podría hablar sobre la publicación del Presupuesto de Egresos 2025.

Cabe recordar que el gasto neto total previsto del Presupuesto de Egresos 2025 es por $9,302,015,800,000, (nueve billones trescientos dos mil quince millones ochocientos mil pesos mexicanos).

Otro de los posibles temas a tratar por Claudia Sheinbaum en su mañanera del pueblo de hoy 26 de diciembre, será cómo pasó la Navidad la primera Presidenta de México.

En sus redes sociales, Claudia Sheinbaum mandó un mensaje para desear felices fiestas a los mexicanos, al tiempo que compartió una foto junto a su nieto de 1 año y 7 meses de edad.

En la mañanera de Claudia Sheinbaum de hoy 26 de diciembre, también podría tratarse el saldo de Nochebuena y Navidad, que cerró con un saldo de 4 detenidos en Sinaloa y un agente de seguridad pública federal herido en Sinaloa.

Otro acto de violencia destacable en las fiestas decembrinas, es el asesinato del subsecretario de Ganadería de Zacatecas, Juan Francisco Buñuelos Márquez.