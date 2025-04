Luego de la polémica por el presunto homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo Los Alegres del Barranco ofrecieron una disculpa pública.

A través de un video, Los Alegres del Barranco se disculparon por haber cometido apología del delito con imágenes de El Mencho del CJNG durante su concierto del pasado 29 de marzo el Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco.

La banda de música regional mexicana lamentó que “una parte de nuestro show haya sido malinterpretado o haya salido gente ofendida”. Los intérpretes aseguraron que nunca fue su intención ofender a nadie.

Los Alegres del Barranco niegan haber hecho homenaje a El Mencho del CJNG

En su video, Los Alegres del Barranco afirmaron que a partir de ahora tomarán medidas más severas sobre las imágenes y otros elementos visuales que se proyectan durante sus conciertos.

Sin embargo, el grupo norteño aclaró que la proyección de imágenes de El Mencho no fue con la intención de hacerle un homenaje al líder del CJNG.

“Queremos hacer un énfasis que no se le hizo un homenaje a nadie, no fue un homenaje para nadie, ningún personaje, absolutamente nada de eso, nosotros no somos así y tampoco nos representa”, apuntó sobre la serie de imágenes que se proyectaron mientras cantaban el narco corrido ‘ El Del Palenque’, dedicado a El Mencho y que en una de sus estrofas señala lo siguiente:

“Soy el dueño del palenque; Cuatro letras van al frente; Soy del mero Michoacán; Donde es la Tierra Caliente; Soy “el Señor de los Gallos; El del cártel jalisciense" Fragmento de El Del Palenque de Los Alegres del Barranco

Los Alegres del Barranco justifican narco corridos, pero no imágenes proyectadas en conciertos

Los Alegres del Barranco aseguraron que desde sus inicios su música se ha basado en contar historias populares que existen en la cultura mexicana como lo hacen películas, series, libros, entre otros, en alusión a los narco corridos.

En un comunicado difundido en sus páginas de redes sociales, reconocieron que, como artistas, tiene una gran responsabilidad frente a sus audiencias, especialmente con las nuevas generaciones que siguen su música.

Y reafirmaron que tomaron medidas más rigurosas sobre el contenido visual y narrativo de sus espectáculos.