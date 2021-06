Lorenzo Córdova asegura que la ciudadanía dio lección a quienes amagaron al INE

México. - Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que los ciudadanos le dieron una lección a quienes presionaron y amenazaron al órgano electoral.

En conferencia, Lorenzo Córdova aseguró que en las elecciones del 6 de junio la ciudadanía demostró que confía en el INE.

“La ciudadanía le ha dado una gran lección a todos aquellos que amagaron, presionaron, tal vez en ejercicio de sus legítimos intereses, no sé si debida o indebidamente no me corresponde a mí juzgarlo, a la institución electoral”

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE