En sesión ordinaria de hoy miércoles 29 de octubre, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro con unanimidad.

Tal como se estipula en la Gaceta Parlamentaria del Senado, la iniciativa para reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro fue presentada por la senadora Imelda Margarita Sanmiguel en abril de 2025.

La misma fue turnada y aprobada a las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, tras petición de la primera, todo con el objetivo de actualizar los mecanismos de difusión para el fomento de la lectura en México.

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro es aprobada con unanimidad en el Senado

Tras su discusión en el Pleno, el Senado aprobó en lo general la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro con unanimidad de 106 votos a favor (cero en contra ni abstenciones).

Más tarde, el Senado aprobó en lo particular igualmente con unanimidad (ahora 88 votos a favor) la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Senado aprueba Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (Captura de pantalla)

Como se mencionó, la reforma para la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro con el objetivo de actualizar su difusión con la incorporación de las redes sociales.

Por lo mismo, agregaría un segundo párrafo a su artículo 7 para obligar a las autoridades a promover los espacios en cualquier medio idóneo.

También se propone una nueva fracción VIII del artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con la promoción del uso de libros electrónicos así como la competitividad mexicana.

Y facultar a la Secretaría de Educación para incorporarlos a sus planes de estudios, con la adición de la fracción IX al artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.