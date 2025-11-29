La Ley de Aguas Nacionales será discutida en la Cámara de Diputados tras las modificaciones que realizó Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados a la Cuarta Transformación.

Esta versión corregida del dictamen de la Ley General de Aguas, que ya circula en San Lázaro, propone nuevos delitos hídricos y abre la posibilidad de ajustes en sucesiones ejidales.

De acuerdo con la agenda, la Ley General de Aguas se votará este miércoles 3 de diciembre de 2025 en la Comisión de Recursos Hidráulicos y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados.

La Ley de Aguas Nacionales será votada con las modificaciones que realizó Morena

La Ley de Aguas Nacionales que consiste en un documento de 537 páginas, tiene como objetivo regular el acceso, tenencia, saneamiento, distribución y uso del agua en México.

Para lograr estas metas, se establecen responsabilidades para los tres niveles de gobierno, pese a que la propuesta a la Ley de Aguas Nacionales reduce la sanción máxima de 10 a 5 años de prisión, mientras que la multa baja de 4,000 a 2,000 UMAS.

A su vez, el dictamen aborda y tipifica nuevos delitos como corrupción, acaparamiento y desvío ilícito del recurso, siendo el cambio más notorio la disminución de penas por desvío, acaparamiento u obstrucción del agua.

A pesar de las más de 50 modificaciones hechas, la oposición insiste en que persisten inconsistencias en la reforma a la Ley de Aguas, además de que la ley impactaría no solo a productores agrícolas, sino también en costos de alimentos.