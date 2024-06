Soy Yazmín Murillo, Jueza de Distrito, y no tengo (ni he tenido) familiares trabajando en el PJF, ni en ningún PJ local.



Llegué por mérito propio y eso nadie me lo puede quitar.



A favor que se sancione el nepotismo y tráfico de influencias. https://t.co/oo8HpDnzhI