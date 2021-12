La actriz Laura Zapata señaló que el diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien describió como “el de la toalla”, es naco.

En entrevista para La Octava, Laura Zapata consideró que Gerardo Fernández Noroña es naco, al ser cuestionada sobre qué personajes de la 4T le parecían “nacos”.

En este sentido, la actriz además indicó que se refiere al petista como “la roña” por ser “poco serio”.

Laura Zapata confesó que no es afín a políticos como Gerardo Fernández Noroña, pues dijo estar acostumbrada a los “de mayor cepa”, más serios, que se bañen y que no anden “con la panza de fuera”.

En contraste, la actriz mencionó que a su parecer un político debe vestir de saco y que se note que se baña .

“Un político que se bañe, que se ponga un saquito, que no ande con la panza de fuera, todo descamisado, un político que de alguna manera me represente”, agregó.

Laura Zapata reiteró no sentirse representada por políticos que anden con la “panza de afuera”.

“A mí no me representa un señor que no se baña, a mí no me representa un señor que anda con la panza de fuera. La imagen dice mucho de una persona”

Laura Zapata