El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no la tendrá fácil, pues serán 16 prohibiciones las que tendrá que acatar durante las Mañaneras a lo largo de la Campaña Presidencial 2024.

Lo anterior tuvo lugar hoy viernes 1 de marzo, mismo día que arrancó el periodo de campañas rumbo a las elecciones 2024 México.

Esto no ha sido del agrado del primer mandatario, pues desde su conferencia matutina de hoy 1 de marzo, ya ironizó en torno a las prohibiciones en la Campaña Presidencial 2024 e incluso pidió “cooperación” a los periodistas.

Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una serie de restricciones a AMLO, con el fin de determinar con qué acciones estaría violando la ley electoral.

El texto fue presentado por AMLO durante su conferencia matutina del 1 de marzo, el cual fue solicitado por el propio titular del Ejecutivo Federal al Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto que estas limitaciones están basadas en los criterios de la Sala Regional Especializada y la Sala Superior, así como en la Ley General de Comunicación Social.

Mediante el documento, el Tribunal Electoral enfatizó que las 16 prohibiciones son “enunciativas más no limitativas”, las cuales subrayan que AMLO deberá evitar favorecer o atacar a los candidatos durante la Campaña Presidencial 2024.

Esto estableció el Tribunal Electoral:

Por su parte, AMLO ya reaccionó a las 16 prohibiciones del Tribunal Electoral y pidió a los periodistas “autolimitarse” en las Mañaneras durante la Campaña Presidencial 2024.

La petición del mandatario federal fue declarada en su conferencia matutina en Palacio Nacional de hoy 1 de marzo, mismo día en el que inició el periodo de campañas de cara a las elecciones 2024 México.

Aquí, AMLO invitó a los reporteros y periodistas que cubren las Mañaneras, a colaborar para no “violar la normatividad” a lo largo de la Campaña Presidencial 2024.

“Vamos a llevar a cabo este diálogo circular, entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar nosotros mismos nos autolimitemos, ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme para que no se de ningún motivo y no violemos la normatividad”

AMLO, presidente de México