El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las condiciones laborales en México, mostrando que aunque hubo más población económicamente activa, en su mayoría están en la informalidad.

El 54.8% de la población económicamente tiene un empleo informal, siendo a las mujeres a quiénes más le afecta la informalidad laboral.

Aumenta la informalidad en México, informa el INEGI

A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) el INEGI informó sobre la actividad laboral en México durante el primer trimestre del 2026 con un aumento de 522 mil más en comparación con el 2025.

Sin embargo, se destaca que el 54.8% de la población económicamente activa se encuentra trabajando en el mercado informal, siendo las mujeres quiénes más se encuentran en esta área con 55.3% de participación contra 54.4% en hombres.

En contraste con el mismo trimestre, pero del 2025, la informalidad en México pasó del 54.3% al 54.8%.

Según el INEGI, el aumentó en la informalidad se pudo deber a cómo se mueve el mercado laboral respecto a trabajadores por cuenta propia o micronegocios.

Reporte de informalidad del INEGI conforme a la ENOE. (INEGI/Notebooklm)

A la perspectiva de José Yuste con Azucena Uresti, México no se ha logrado el empleo formal que se perdió en diciembre 2025, según análisis de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).