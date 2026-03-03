Anabel Hernández, periodista mexicana denunció a través de sus redes sociales que han suplantado su identidad mediante inteligencia artificial.

“Quiero prevenir a mis lectores y audiencia que desde hace unas semanas, está circulando en Internet una serie de publicaciones ilícitas. Usando inteligencia artificial, suplantan mi imagen y mi voz para difundir de manera dolosa, información falsa” Anabel Herández

En la publicación de Anabel Hernández, ella denunció la suplantación de su identidad hecha con inteligencia artificial para difundir información falsa, asegurando que esto incrementa el riesgo a su vida.

Anabel Hernández denuncia suplantación de identidad con IA

Anabel Hernández reveló en sus redes sociales que han suplantado su identidad mediante IA, lo que forma parte de una campaña de desprestigio en su contra e incrementa riesgos a su vida, tal y como detalla la periodista de investigación especializada en narcotráfico.

En el video que colocó Hernández, ella explica que este contenido ilícito circula desde hace semanas en internet, viola leyes de marca y comete el delito de suplantación.

Cabe recordar que Anabel Hernández ha enfrentado amenazas y atentados previos por obras como “Los señores del narco” y críticas al gobierno de AMLO y Sheinbaum, revelando la vulnerabilidad de periodistas en México que ahora están ante tácticas digitales de intimidación.

Asimismo, Anabel Hernández reveló que esta suplantación de identidad con Inteligencia Artificial llega cuando está publicando investigaciones muy serias sobre estructuras de poder, nexos con el crimen organizado y corrupción en altos niveles.

Por lo que Hernández aseguró en su video subido a su cuenta de X, que dicha suplantación de identidad con IA “es una forma de intentar silenciarme, desprestigiarme y ponerme en una situación de mayor vulnerabilidad.”