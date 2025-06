Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de corrupción por la liberación de Juana Hilda González.

A través de una supuesta carta póstuma de Isabel Miranda de Wallace enviada al noticiero de Ciro Gómez Leyva, la fundadora de la asociación civil ‘Alto al Secuestro’ consideró que la SCJN no tenía medios para liberar a Juana Hilda González, acusada del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda.

Tras 19 años y cinco meses de permanecer en la cárcel, el 11 de junio de 2025, la SCJN ordenó la liberación absoluta e inmediata de Juana Hilda González al considerar que sus confesiones fueron obtenidas a través de actos de tortura, amenazas e intimidación.

En la supuesta carta escrita por Isabel Miranda de Wallace, la mujer dijo que si la SCJN liberaba a Juana Hilda González entonces los ministros estarían actuando como un cártel de la delincuencia organizada.

Isabel Miranda acusó que la SCJN en determinados casos vota “por consigna”.

En este sentido, dijo que si liberan a Juana Hilda González, los ministros le habrán fallado a la justicia, le habrán fallado a México y que su vida profesional “quedará manchada para toda la vida, además de desacreditar aún más a la SCJN”.

Dijo que si ella que se dedicó de tiempo completo al caso de su hijo podría sufrir un revés, qué se esperaría de quienes sólo acuden por información de avances de sus casos.

“Me duele pensar que pueda ocurrir porque los mexicanos nunca recibiremos una verdadera justicia”, dijo en su carta.

“Yo siempre he respetado a la SCJN, pero si liberan a Juana Hilda, es que actúan como cualquier cartel de la Delincuencia Organizada, ya que en determinados casos votan de esa forma, por consigna. Me duele pensar que pueda ocurrir porque los mexicanos nunca recibiremos una verdadera justicia, si yo que, durante más de 19 años, he luchado de tiempo completo en el caso de mi hijo, que pueden esperar las víctimas que tienen que trabajar que solo acuden por información de su caso. Quiero dejar claro que de ser así”

Fragmento de carta de Isabel Miranda de Wallace