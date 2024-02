El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano rumbo a las eleciones 2024, Jorge Álvarez Máynez ya respondió al desprecio de Xóchitl Gálvez y esto le dijo.

La contundente réplica fue dada a conocer por el propio Jorge Álvarez Máynez a través de su cuenta oficial de X durante la tarde del lunes 26 de febrero.

Es decir, que el candidato de Movimiento Ciudadano, sólo esperó unas horas para revirar los dichos de Xóchitl Gálvez, abanderada de Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) con miras a las elecciones 2024.

En tanto que la candidata opositora lanzó fuertes declaraciones durante su Mañanera de la Verdad del 26 de febrero, las cuales provocaron la molestia de Jorge Álvarez Máynez.

Pero, ¿qué se dijeron los candidatos presidenciales Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez de cara a las elecciones 2024? Te damos todo el contexto de los dimes y diretes.

¿Qué le dijo Xóchitl Gálvez a Jorge Álvarez Máynez?

Para entender las declaraciones de Jorge Álvarez Máynez, te explicamos lo que encendió los ánimos entre los candidatos a alcanzar la silla presidencial en las elecciones 2024.

Y es que Xóchitl Gálvez despreció a Jorge Álvarez Máynez al aseverar que la contienda para definir la próxima presidencia de México, sólo se mantiene entre dos mujeres.

Con esto, la candidata del Frente Amplio por México enfatizó que su única contrincante es Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), dejando fuera de la jugada a Jorge Álvarez Máynez.

“Mi contrincante es Claudia Sheinbaum. Esto es entre dos mujeres” Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México

“Cuidado con la arrogancia”: Jorge Álvarez Máynez responde a Xóchitl Gálvez

Bajo este contexto, Jorge Álvarez Máynez decidió responder el desprecio de Xóchitl Gálvez y le advirtió tener “cuidado con la arrogancia”.

Al mismo tiempo, el candidato de Movimiento Ciudadano la comparó con los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y del PAN, Marko Cortés, a quienes según sus palabras, “hace tan poco decía detestar”.

También Jorge Álvarez Máynez le recordó a Xóchitl Gálvez que no cuenta con autoridad para decidir quiénes estarán en las boletas rumbo a las elecciones 2024.

Al mismo tiempo que le pidió respetar la ley electoral, pues el emecista inquirió que la candidata opositora “lleva meses en campaña”.

“Candidata (Xóchitl Gálvez): con todo respeto, usted no decide quiénes estaremos en la boleta. Cada día se parece más a los dirigentes del PRI y del PAN, que hace tan poco decía detestar” Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano

Finalmente Jorge Álvarez Máynez ironizó sobre la simpatía que ha mostrado Xóchitl Gálvez al Cruz Azul, equipo de fútbol que es famoso por sus derrotas.

“Como hijo de un cementero, le anticipo algo: cuidado con la arrogancia, no la vaya a “cruzazulear” Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano

Candidata: con todo respeto, usted no decide quiénes estaremos en la boleta. Cada día se parece más a los dirigentes del PRI y del PAN, que hace tan poco decía detestar.



Xóchitl Gálvez desmiente estar detrás de guerra sucia rumbo a elecciones 2024

Durante el encontronazo que inició durante la Mañanera de la Verdad de Xóchitl Gálvez, se le cuestionó a la candidata por los dichos de Jorge Álvarez Máynez, quien la apuntó como la persona detrás del uso de bots para emprender una guerra sucia.

Ante esto, Xóchitl Gálvez negó las acusaciones y sostuvo que se mantiene enfocada en dar a conocer sus propuestas con el objetivo de llegar a la presidencia de México rumbo a las elecciones 2024.

“Yo no he gastado dinero en bots, de verdad que me gustaría tener dinero para gastar en mí, a mí lo que me interesa es que la gente conozca mis propuestas, qué voy a andar en meterle dinero para descalificar a otros”, aseguró Xóchitl Gálvez.

¿Cómo van los candidatos rumbo a las elecciones 2024?

La encuesta MetricsMx reveló que la candidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez, por más de 37 puntos porcentuales, mientras que Jorge Álvarez Máynez, ocupa el tercer puesto.

Así va la intención de voto de cara a las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum por Morena, PT y PVEM con el 59% de preferencia

Xóchitl Gálvez por PRI, PAN y PRD, con el 22.1% de preferencia

Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano con el 3.8% de preferencia

