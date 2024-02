Xóchitl Gálvez Ruiz minimizó la candidatura de Jorge Álvarez Máynez por la Presidencia de la República, pues aseguró que la carrera por Palacio Nacional en las elecciones 2024 está entre dos mujeres.

Desde su ‘Mañanera de la Verdad’ de hoy 26 de febrero, la candidata del PAN, PRI y del PRD, Xóchitl Gálvez despreció a Jorge Álvarez Máynez, abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, pues señaló que la próxima presidenta saldrá del duelo entre ella y Claudia Sheinbaum, de la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde.

“Mi contrincante es Claudia Sheinbaum. Esto es entre dos mujeres”, expresó Xóchitl Gálvez en alusión a que México tendrá a su primera mujer presidenta de la historia.

Apenas el sábado 24 de febrero, Álvarez Máynez tomó protesta como candidato a la Presidencia de México del ‘Movimiento Naranja’ y aseguró que ‘le daría vuelta’ a Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez en las encuestas.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de Jorge Álvarez Máynez del presunto uso de bots para campañas sucias por parte de Claudia Sheinbaum y ella, Xóchitl Gálvez negó las acusaciones.

Dijo que no ha gastado dinero en bots y aseguró que si tuviera dinero para gastar lo usaría en difundir sus propuestas de campaña, mas no para campañas sucias en redes sociales.

“A mí lo que me interesa es que la gente conozca mis propuestas, que voy a andar pensando en meterle dinero para descalificar a otros”, señaló la política de 61 años de edad.

Luego de que Álvarez Máynez afirmó que no gastará ni un peso en bots a diferencia de sus dos adversarias, Xóchitl Gálvez aseguró que el candidato naranja tiene los bots de Samuel García “que le ayudan mucho”.

Sobre las acusaciones de guerra sucia en X con los hashtags como “NarcoPresidenteAMLO” o “NarcoCandidataClaudia”, Gálvez Ruiz pidió desestimó que exista tal campaña, sino más bien “que Twitter es Twitter. Los bots son de ellos”.

“Tiene los de Samuel que le ayudan mucho. Yo no he gastado dinero en bots. De verdad que me gustaría tener dinero para gastar en mí. A mí lo que me interesa es que la gente conozca mis propuestas, que voy a andar pensando en meterle dinero para descalificar a otros”

