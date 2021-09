Javier Lozano llama “soviética persecución” de la FGR a 31 científicos del Conacyt

México.- La acusación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) de detener a 31 científicos por supuestos malos manejos de presupuesto público, sigue en polémica.

Varias figuras públicas califican de “persecución” las acciones del Conacyt y la FGR, entre ellas está el expanista Javier Lozano.

A través de su cuenta de Twitter el exsenador acusó de una “soviética persecución” de la FGR y el Conacyt contra 31 científicos por supuesto mal manejo de dinero.

Condenó las presiones de ambas dependencias y aseguró que México es un país de “justicia selectiva”.

Otras figuras públicas como Fernado Belauzarán comparó las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con las de Gustavo Díaz Ordaz.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza coincide en que el tema de los 31 exfuncionarios y científicos del Conacyt es “justicia a modo”.

La prensa cuestionó ayer a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, sobre las acusaciones a 31 exfuncionarios y científicos cuando llegó al Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I.

La funcionaria dijo que sabía de qué le hablaban.

“No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ a acusar absolutamente a nadie”.

María Elena Álvarez-Buylla