Vicente Fox: investigación contra científicos de Conacyt es una verdadera chingadera

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, llamó “una verdadera chingadera” la investigación que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En Twitter Vicente Fox indicó que “es decente llamarle despropósito a una verdadera chingadera”, en referencia a las palabras de Enrique Graue, rector de la UNAM, sobre la investigación contra los científicos del Conacyt.

Vicente Fox llamó también a que todas las personas reaccionen ante la investigación contra los científicos del Conacyt, ya que “la aplicación de la ley es injusta y selectiva”.

Con esto Vicente Fox se colocó en contra de las investigaciones a científicos del Conacyt emprendidas por la Fiscalía General de la República, que han generado polémica entre los académicos de todo el país.

La titular del Conacyt, María Álvarez Buylla, dijo “no sé de qué me hablas a preguntas de los periodistas sobre las denuncias contra científicos de esa organización.

La funcionaria de Conacyt se desmarcó de las acusaciones de la FGR y dijo que “nosotros no somos entidades ni capacitadas ni tenemos la responsabilidad”, para luego ser alejada de la prensa.

“No sé de qué me hablas, yo vine a apoyar el gobierno de la 4T, no a acusar a absolutamente a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas...”

María Álvarez Buylla.