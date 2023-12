Raymundo Romero, el ex secretario de Gobierno de César Duarte, encaró a Javier Corral para reclamarle por una orden de captura, hecho que quedó captado en video.

Fue la tarde de este miércoles 20 de diciembre que el quien fuera secretario de Gobierno de César Duarte en el estado de Chihuahua, Raymundo Romero, encaró al ex gobernador Javier Corral.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron al interior del restaurante “El Garufa” y ocurrió debido a que el ex funcionario reclamó a Javier Corral por una orden de captura.

Raymundo Romero Maldonado, secretario de Gobierno de César Duarte (Especial)

Video muestra momentos del reclamo a Javier Corral

El ex gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, fue encarado por Raymundo Romero, el ex secretario de Gobierno durante la administración que encabezó César Duarte.

En un video que circula en redes sociales, se pueden observar los momentos en los que el ex funcionario acompañado por el ex diputado Fernando Reyes, reclamaron a Javier Corral.

Lo anterior debido a que ambos le recriminaron al ex mandatario estatal por una supuesta orden de captura que acusaron, giró Javier Corral durante su gobierno.

En la grabación sobre los hechos, se logra escuchar que Raymundo Romero intentó agredir al ex gobernador por el tiempo que estuvo detenido por la investigación que pesaba en su contra.

Ante los reclamos, insultos e intentos de agresión, Javier Corral se mantuvo sin pronunciar palabra alguna y detrás de otros hombres que intentaron retirar a los molestos ex funcionarios.

Lamentable el incidente que armó @Javier_Corral en el restaurante Garufa pobre señor al cual humilló pic.twitter.com/Zw8e1LOGnB — Amaravith Rodriguez (@Amaravith) December 20, 2023

Afirman que Raymundo Romero golpeó a Javier Corral

En torno a lo ocurrido la tarde de este miércoles 20 de diciembre en el restaurante “El Garufa”, reportes indican que Javier Corral se encontraba comiendo junto a otras personas.

Sin embargo, en el sitio también se encontraba Raymundo Romero, el ex secretario de Gobierno de César Duarte, así como el ex diputado Fernando Reyes.

Al notar la presencia de Javier Corral Jurado, el ex colaborador de César Duarte y el ex legislador fueron a la mesa del ex mandatario para encararlo para reclamarle por una orden de captura.

Versiones indican que durante el incidente, Raymundo Romero sí habría golpeado a Javier Corral, quien como se observa en el video de los hechos, no reaccionó ante los reclamos.

No obstante, hasta el momento Javier Corral, quien se retiró del restaurante tras lo acontecido, no ha emitido ningún mensaje o posicionamiento con respecto al incidente.