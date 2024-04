"No dije nada que no sea cierto. Todo lo que afirmé ayer en el debate tiene pruebas y las estaré presentando", aseguró #PorLaMañana la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, @XochitlGalvez. Reiteró que no estaba prohibido obtener contratos en 2006, cuando era comisionada de… pic.twitter.com/Oj5gLqtmRE