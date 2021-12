Javier Corral, exgobernador de Chihuahua celebra 25 años de matrimonio con la periodista y licenciada en economía, Cinthia Aideé Gamboa Chavira.

A través de un mensaje en redes sociales, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral agradeció a su esposa, Cinthia Aideé Gamboa Chavira con quien contrajo nupcias en 1996.

“¡Hoy cumplimos, felices y contentos , 25 años de matrimonio!” escribió Javier Corral al tiempo que compartió cuatro imágenes en compañía de su esposa.

Hasta el momento, su esposa Cinthia Aideé Gamboa Chavira no se ha pronunciado en redes sociales por la celebración de sus 25 años de matrimonio.

Sin embargo, durante el homenaje a sus 21 años de matrimonio, la periodista y licenciada en economía dedicó un mensaje sumamente emotivo al exgobernador de Chihuahua.

“21 años de mirarte a los ojos y seguir viendo en ellos la fuerza rebelde del joven”, comienza Cinthia Aideé Gamboa Chavira escribiendo.

De igual forma que su esposo, el exgobernador de Chihuahua, Cinthia Aideé Gamboa Chavira compartió fotografías de los que considera, han sido sus mejores momentos.

Los rumores de que Javier Corral podría integrarse al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúan a la alza.

Y es que durante la conferencia matutina del presidente AMLO del pasado 10 de diciembre, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de integrar al exgobernador de Chihuahua a su gobierno.

Ante estas interrogantes, AMLO afirmó que no ha conversado recientemente con Javier Corral, sin embargo, no se descartó la idea.

“Acerca de Javier Corral, no tenemos comunicación reciente con él. No descartamos el que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él. Eso es lo que puedo comentar”.

AMLO