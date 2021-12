¿Javier Corral se integrará al gobierno de AMLO? Esto dijo el presidente en la mañanera

Durante la conferencia de este 10 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, entrará como un elemento más de su gabinete. Ante esto, el Ejecutivo federal respondió lo siguiente.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no ha conversado recientemente con el ex gobernador de Chihuahua.

Sin embargo, no se descartó la idea de que Javier Corral pueda trabajar como funcionario de la Cuarta Transformación.

“Acerca de Javier Corral, no tenemos comunicación reciente con él. No descartamos el que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él. Eso es lo que puedo comentar”.

AMLO