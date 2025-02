La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la reforma a la Ley del ISSSTE y los cambios que podría traer, así como una posible reducción a la edad de jubilación.

En conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la reforma a la Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) tiene tres objetivos principales:

El primero, que personas servidoras públicas de confianza de los tres poderes de la Unión que tienen ingresos divididos en salario base y compensación destinen el 2.7% para fortalecer el ISSSTE.

Al respecto, aclaró que no se les descontará ese porcentaje a maestros, a trabajadores de base de los gobiernos ni a trabajadores de salud.

Otro objetivo de la reforma a la Ley del ISSSTE es que se disminuyan las actuales deudas del FOVISSSTE.

Y un tercer objetivo prioritario de la reforma es que el FOVISSSTE ya no sólo dé créditos, sino que también pueda construir viviendas.

ISSSTE: Claudia Sheinbaum analiza reducción de edad de jubilación

Claudia Sheinbaum reconoció que otra de las demandas que ha pedido el magisterio, así como otros sectores, es la reducción de la edad de jubilación para trabajadores afiliados al ISSSTE.

En este sentido, Sheinbaum no descartó que se pueda llevar a cabo la reducción de la edad de jubilación, pero señaló que se está analizando esa posibilidad en las distintas mesas de trabajo

“La otra solicitud que han estado haciendo es que se reduzcan los años de jubilación, que también se está revisando en las mesas de trabajo. No se dice ‘¡no, eso no!’“ Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Explicó que por el momento, los objetivos primordiales de la reforma a la Ley del ISSSTE es mejorar los servicios de la dependencia y resolver algunos aspectos del FOVISSSTE.

Sin embargo, señaló que la reducción de la edad de jubilación puede ser abordada más a profundidad en una futura reforma a la Ley del ISSSTE .

“Sencillamente, avanzamos en una parte para mejorar los servicios del ISSSTE y resolver el tema del FOVISSSTE y luego puede venir la siguiente reforma ya que hagamos un buen estudio y trabajemos con ellos en las mesas de trabajo” Claudia Sheinbaum

Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 26 de febrero de 2025 (Especial)

ISSSTE: Claudia Sheinbaum no descarta aumento de pensiones a trabajadores

Claudia Sheinbaum también reconoció que otra demanda de los trabajadores para la Ley del ISSSTE es que se incrementen las pensiones luego de que “hubo régimen de pensiones que cambió”.

Detalló que aquellos trabajadores que se jubilaron hasta antes de la última reforma que hizo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “están recibiendo pensiones muy bajas”.

No obstante, refirió que el aumento de pensiones tiene un impacto presupuestal, por lo que el gobierno federal debe analizar a fondo para ver qué se puede ajustar en el Presupuesto de Egresos de la Federación y conseguir un posible aumento en las pensiones del ISSSTE.

Asimismo, aseguró que en caso de que en esta reforma a la Ley del ISSSTE no se incluya un incremento de las pensiones, no quiere decir que en una próxima reforma no se considere.

“Estamos de acuerdo en que debe haber mejores pensiones, pero hay que ser responsables en términos del manejo del presupuesto. No quiere decir que si ahora se aprueba esta Ley del ISSSTE ya no pueda haber una segunda modificación” Claudia Sheinbaum