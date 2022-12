Israel Vallarta pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que se le negara el cambio de medida cautelar, tras cumplir 17 años en prisión acusado de secuestro.

Israel Vallarta fue detenido en 2005 junto con Florence Cassez, como los supuestos líderes de la banda de secuestradores Los Zodiacos; hasta el momento no se ha llegado a una sentencia en su contra.

Por ello, pidió a AMLO poder hablar con alguien de su entera confianza para explicar la corrupción que hay en su proceso y que le han impedido salir en libertad.

De acuerdo con un mensaje de Israel Vallarta dirigido a AMLO desde Milenio, si pudiera hablar con el presidente, podría entender “muchas cosas”.

Asimismo, Vallarta aseguró que las cosas “no son como se las están diciendo” al presidente, por lo que le pidió poder hablar con alguien que sea de su mayor confianza.

Así, podría explicar en persona al presidente o a la personas de su confianza los hechos de su caso y la corrupción que impera en éste desde el momento de su detención.

En el mismo sentido, agradeció la intervención de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad; pero busca la intervención de AMLO, con independencia del apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Señor Presidente, las cosas no son como se las están diciendo a usted, si usted me permitiera con alguien de su máxima confianza que yo pudiera platicar con esa persona, con independencia de la licenciada Rosa Icela Rodríguez, que le agradezco su intervención; usted se va a enterar de muchas cosas”

Israel Vallarta aseguró a AMLO que no busca fama o dinero con su insistencia para hablar con el presidente, sino justicia.

Asimismo, dijo que sabe que el presidente entiende a las personas que están “de este lado”, por lo que pidió su intervención para dejar de ser una víctima de los abusos de los gobiernos anteriores.

“Sé que entiende a las personas que estamos de este lado, como mi caso particular; yo no busco dinero, yo no busco fama, yo sólo busco justicia no sólo para mí, sino para todos los que hemos sido víctimas de estos abusos de aquellos anteriores gobiernos”

Israel Vallarta