Nos declaramos listos para esta jornada electoral del 5 de junio, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, a dos días las elecciones 2022.

El consejero del INE, Lorenzo Córdova detalló que serán más de 11.7 millones de ciudadanos los que participarán para renovar las seis gubernaturas que están en juego:

“Todo esta listo para que la ciudadania pueda ejercer su voto de manera libre y secreta, con la certeza de que este será contado y contara para la elección de sus autoridades” Lorenzo Córdova. INE

El consejero presidente dijo que hay contacto con las autoridades electorales locales, quienes han informado que se han concluido de manera satisfactoria las etapas del proceso que hasta ahora va en tiempo y forma.

Las elecciones 2022 del domingo 5 de junio se elegirán gobernadores y gobernadoras en los estados de:

INE reporta listos a los 147 mil funcionarios de casilla para elecciones 2022

Más de 147 mil ciudadanos serán funcionarios de casilla , quienes también han cumplido con su proceso de capacitación.

Ello estarán en 21 mil mesas de votación . Para la jornada del domingo, el INE visitó en los meses previos a más de un millón 627 mil personas sorteadas, de ellas, más de 404 mil fueron notificadas satisfactoriamente.

No obstante, fueron 352 mil las que se capacitaron en una primera etapa y ellos conforman la reserva para la integración de las casillas.

Como resultado final, son 339 mil persona las que están aptas para contar los votos de los 11 millones 701 mil 191 personas registradas en las listas nominales para esta elección 2022.

INE reporta cantidad de observadores electorales

Lorenzo Córdova reportó cuatro mil 618 observadores y observadoras electorales que, dijo, ayudaran a fortalecer la democracia del país.

Resultados Preliminares y Conteo Rápido se conocerán el mismo día de eleciones 2022

El INE también reportó que los sistemas de información están listos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se dará a conocer desde la misma noche de las 5 de junio a partir de las 20:00 horas.

También está listo e instalado el Comité de Conteo Rápido para el procesamiento de los datos y aproximadamente de las 22:00 horas cada Instituto Electoral local dará a conocer las tendencias de la votación.

En ese momento se van a dar a conocer la participación ciudadana y los limites inferior y superior de rangos de votación.

No obstante, recordó que el único resultado oficial será el que se emane del término de los cómputos distritales, que iniciarán el miércoles 8 de junio.

Lorenzo Córdova llama a evitar la coacción del voto

Lorenzo Córdova hizo un llamado a todos los actores políticos a que se conduzcan de la mejor manera y que se evite la coacción del voto.

Recordó que ese tipo de acciones se castigan y para ello hay una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

La consejera Dania P. Ravel. Dijo que tanto las Fiscalía locales como las federales estarán encargados de vigilar que no haya coacción o compra de votos, en referencia a que no solo es una responsabilidad federal.

Lorenzo Córdova afirmó que es responsabilidad de todos conducirse de la mejor manera ante la desinformación la descalificación e incluso ante situaciones como la pandemia, inseguridad y los fenómenos naturales.

Lorenzo Córdova pide evitar discursos de fraude electoral

Todo ello lo dijo el consejero presidente para llegar a la afirmación de que hoy no hay cabida para el fraude electoral.

“Hoy en México no hay cabida para el fraude” Lorenzo Córdova. INE

Más de 94 por ciento de los paquetes electorales ya se encuentran listos, e incluso Oaxaca tiene más del 91 por ciento a pesar de la situación del reciente huracán Ágatha. “Vamos muy bien”, dijo el consejero Edmundo Jacobo.

Prioridad es atender necesidades de la población de Oaxaca tras paso del huracán Ágatha: INE

Abundó que el daño del huracán es considerable, pero “estamos haciendo lo posible por entregar los paquetes”.

No obstante acotó que es una zona focalizada y no una zona amplia en la que podrían no instalarse todas las casillas.

“Serán muy pocos los que no se puedan entregar” y solo seria de la zona que va de Huatulco a Puerto Escondido, detalló.

Señalaron que la prioridad es que se atienda la necesidad social y no se pondrá en riesgo la elección por esa razón.

Finalmente coincidieron que existe el precedente de la elección de 2021 que fue la más grande y compleja de la historia, por lo que se espera el buen desarrollo de estas elecciones 2022.