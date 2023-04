Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, sostiene que Adán Augusto López y Marcelo Ebrard deben responder ante el trágico incendio en Ciudad Juárez en el que murieron 38 migrantes.

El pasado miércoles 30 de marzo, Ricardo Monreal propuso que debían comparecer ante el Senado los titulares de la Secretaria de Gobernación (Segob), Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Aunque la petición hecha por Ricardo Monreal fue llevada ante las votaciones del Estado, ambos funcionarios se libraron de comparecer debido a que 41 votos de Morena fallaron en contra, mientras que 31 votos fueron a favor.

Aunque la iniciativa del Senador morenista, Ricardo Monreal, fue negada, afirmó que dar la cara era una forma en la que se demostraría que la cuarta transformación es diferente a pasados gobiernos.

Adán Augusto y Marcelo Ebrard. Incendio Ciudad Juárez (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Ricardo Monreal propone que Adán Augusto López y Marcelo Ebrard comparezcan

El pasado 30 de marzo, durante una sesión de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal rectificó su posición ante la negativa de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard para comparecer.

De acuerdo con las declaraciones dadas por Ricardo Monreal, ambos funcionarios deberían encabezar los informes oficiales sobre el incendio de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, pues ellos son los responsable de la política migratoria.

Ante los señalamientos que sugerían que Ricardo Monreal estaba atentando contra los dos candidatos más fuertes para la presidencia en las próximas elecciones, el senador destacó:

“No solo ellos, todos los funcionarios que estén involucrados [...] lo que tenemos que hacer frente a estos hechos, es encabezar la indignación, no ocultarla, no soslayarla, no minimizarla. Lo que tenemos que hacer en Morena es encabezar la indignación por estos hechos”, señaló.

Francisco Garduño, titular del INM. (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

¿Qué pasa en la bancada de Morena?

Ricardo Monreal aseguró tener un profundo respeto ante Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Sin embargo, consideró que era una injusticia que solo el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), compareciera.

La destitución inmediata de Francisco Garduño, quien está al frente del INM, fue propuesta por los mismos senadores de Morena, incluso sin que se emitiera alguna declaración por parte del Comisionado.

La destitución inmediata de Francisco Garduño no será posible sin que este comparezca. Aunque el INM es un organismo adscrito a la Segob, su titular Adán Augusto López, negó tener algo que ver

“Lo más desafortunado, grave y delicado es intentar tapar el hoyo o tapar esta irresponsabilidad con el reparto de culpas”, concluyó Ricardo Monreal.