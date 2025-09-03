La tarde de este martes las autoridades informaron que el huracán Kiko se había fortalecido, pasando a categoría 2 en la escala de SaffirSimpson. Pero ¿Qué estados serán afectados el 2 y 3 de septiembre 2025?
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 15:00 horas, el fenómeno se encuentra en el Océano Pacífico, a 2 mil 110 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.
Esta misma dependencia señaló que el huracán Kiko se ubica lejos de las costas nacionales, por lo que, debido a su distancia y trayectoria, no representa riesgos para el territorio nacional.
Huracán Kiko: ¿Qué estados afectados el 2 y 3 de septiembre 2025?
El huracán ‘Kiko’ se intensificó a huracán categoría 2, por lo que su trayectoria se ubica a 2 mil 110 kilómetros de Punta Eugenia, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 160 kilómetros y rachas de 195 kilómetros por hora.
Así, debido a su distancia y trayectoria, el huracán Kiko no representa peligro para costas nacionales, por lo que cabe hacer las siguientes precisiones.
- Huracán Kiko no generará lluvias en el país
- Debido a su distancia y trayectoria, no se emiten recomendaciones
Por su parte, la tormenta tropical Lorena se fortaleció frente en las costas de Jalisco y sí provocará lluvias.
¿En qué estados lloverá mañana 3 de septiembre de 2025?
Las lluvias serán de 75 hasta 150 milímetros en tres estados del país para este 3 de septiembre. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (sur)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
- Durango (oeste)
- Sinaloa
- Nayarit
- Nuevo León (centro y sureste)
- Tamaulipas (oeste y suroeste)
- San Luis Potosí (este)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Coahuila
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Aguascalientes
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo