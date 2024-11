El pasado 5 de noviembre, el ministro Alberto Pérez Dayán votó en contra del proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pretendía cambiar parcialmente la reforma al Poder Judicial.

Ante esta decisión, Alberto Pérez Dayán ha recibido elogios y adulaciones de Gerardo Fernández Noroña, quien celebró que la reforma al Poder Judicial continúe tal como está.

El ministro Alberto Pérez Dayán se unió de última hora, al bloque de Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, que desestimaron la invalidez de la reforma al Poder Judicial al desechar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Ministro Alberto Pérez Dayán afirma que la SCJN está fuerte (Tomada de Video / Especial)

Gerardo Fernández Noroña elogia al ministro Alberto Pérez Dayán

En la sesión del Senado de hoy 6 de noviembre, Gerardo Fernández Noroña llenó de elogios al ministro Alberto Pérez Dayán por su “acertado voto” a favor de la reforma al Poder Judicial.

Gerardo Fernández Noroña reconoció a Pérez Dayán por votar en contra del proyecto que pretendía invalidar la reforma al Poder Judicial, a pesar de que estuviera en contra.

“Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte que ayer, estando en contra de nuestra posición y los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: ‘yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional’, exclamó Gerardo Fernández Noroña.}

Gerardo Fernández Noroña (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Gerardo Fernández Noroña asegura que la Suprema Corte se derrotó así misma

Durante su intervención de hoy en el Senado, Gerardo Fernández Noroña aseveró que los siete ministros que intentaban desestimar la reforma al Poder Judicial se creían “el supremo poder conservador”.

“Ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido. No tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente”, dijo el senador.

El senador Fernández Noroña reiteró que estos siete ministros actuaron con irresponsabilidad para llevar al país a una crisis constitucional, pero gracias al voto de Alberto Pérez Dayán, México ganó.

“La desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras y barbaridades. No entienden, pues tengan para que aprendan”, celebró Fernández Noroña.