En la conferencia mañanera de hoy 6 de noviembre, los jueces y magistrados acusaron al ministro Alberto Pérez Dayán de “traidor” por votar en contra de avalar la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

Sus palabras se dieron luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán desestimó el proyecto de su homologo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, en donde se buscaba invalidar algunas de las normas de la reforma al Poder Judicial.

No obstante, con el voto en contra del ministro, no se logró el concenso para revisar la acción de inconstitucionalidad de la reforma e invalidar dicha ley impulsada por Morena y aliados en el Congreso de la Unión.

Dicha situación generó grandes críticas en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) , a quien señalaron como desleal y traidor a la Constitución y al Poder Judicial.

La magistrada Julia García señaló que se habla de una traición del ministro Alberto Pérez Dayán por fallarle, abandonar y ser desleal al Poder Judicial, lo que “duele un poco” a los jueces.

Esto al recordar que los jueces han defendido a capa y espada la carrera judicial, bajo la que se formó el ministro, no obstante, con su decisión y en el contexto inmediato, dicha carrera estaría finalizada.

“ Hay traición cuando alguien debe lealtad a alguien, a algo a sus ideas y le falla a esa lealtad y le es desleal ”, afirmó el magistrado José Rogelio Alanís, quien agregó que fue el ministro quien juró guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no cumplió.

Agregó que se trata de una Constitución de una República federal y democrática, sin embargo, acusó que su voto fue en contra de la república y la democracia, debido a que la reforma destruye todos los poderes de los Estados.

“También destruyó la democracia porque sin división de poderes no hay democracia, y la república porque sin división de poderes no hay república”, enfatizó el magistrado en contra del ministro de la SCJN.

Sostuvo que con su decisión, ahora el poder de una facción se va a cebar sobre todos los ciudadanos y los va a someter sin que haya forma de defenserse jurídicamente, “por eso, y nada más por eso hay traición”, puntualizó.

El ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán señaló que luego de que Morena y aliado obtuvieron la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, se pueden esperar cualquier tipo de reformas constitucionales .

Ante esto, el magistrado Juan José Olvera señaló que el ministro se declaró incompetente para revisar cualquier tipo de reforma que sea aprobada por el poder legislativo, no obstante, se cuestionó si no importa que violen los derechos fundamentales.

Por su parte, el magistrado José Manuel Torres señaló que el ministro dijo con su declaración que la mayoría puede aprobar cualquier reforma y que el juez constitucional no está facultado para revisarla , a pesar de los derechos violentados en vía de reforma.

En ese sentido, se señaló que las mayorías podrían abolir la prohibición de la pena de muerte, tortura, tormento, confiscación de bienes, propiedad privada y más, lo que calificó como preocupante.

“Quiere decir que si se reforma cualquiera de esos preceptos que contienen normas petreas no sería valido que el maximo tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estuviera facultada para esa revisión, eso me preocupa mucho”.

Magistrado Juan Manuel Torres