Claudia Sheinbaum, presidenta de México, consideró que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, fue coherente con sus votaciones del pasado, luego de que su voto fue definitorio para que ls reforma al Poder judicial no haya sido declarada como inconstitucional por el máximo tribunal.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 6 de noviembre, Claudia Sheinbaum dijo que se impuso la razón y la Constitución.

Así se pronunció la presidenta luego de críticas no solo de políticos sino de trabajadores del Poder Judicial, quienes consideraron a Alberto Pérez Dayán el “ Yunes ” de la SCJN, pues con su voto “rompió” el bloque de los ocho ministros.

“Yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Alberto Pérez Dayán… lo que dice es ‘no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda haber aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque ya está en la Constitución’. Él dice que hay otros casos en lo que voto así, entonces hay una coherencia en la votación del ministro y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley.”

Aunque reconoció diferencias con Alberto Pérez Dayán, rescató su congruencia e igualmente hizo un reconocimiento a los ministros Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo por sus argumentaciones.

Previamente a reconocer a Alberto Pérez Dayán, destacó las posiciones en contra de las ministras allegadas a la Cuarta Transformación Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.

VIDEO: Lenia Batres vota contra su propia propuesta en la SCJN y tunde a ministros por no respetar la Constitución

SCJN discusión del proyecto Alcántara Carrancá vs reforma judicial: Desestiman iniciativa que buscaba invalidación; Morena amenazó con juicio político contra ministros y más

“Fue una decisión individual y es de reconocerse… en este caso es nítida su presentación y si ya lo hice antes porque ahora voy a estar en contra, eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional, que no esté en el marco de la Corte”

Claudia Sheinbaum